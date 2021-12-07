Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü
07 Aralık 2021 15:40
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Antalya’da etkili olan şiddetli yağmur sonrasında dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya’yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında turuncu kod vererek uyarmıştı.
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Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Etkili olan sağanak yağmurun ardından dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline döküldü.
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Her dönem turistlerin çekim merkezi olan denizin rengi kahverengiye döndü.
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O anları unutulmaz kılmak isteyen vatandaşlar da fotoğraf ve video çekti.
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Denizin bu haline şaşıran Damla Karakaya, “Antalya’yı hiç böyle görmemiştim. Bu muhteşem bir görüntü. Herkes bunu görmeli. Çok şiddetli yağmur sonrası sel suları denize karışmış” dedi.
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Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü
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