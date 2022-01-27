Dünyaca ünlü Japon mimara yaptırılmıştı; “100 yılın en iyi 25 müze binası” listesinde 21’inci sırada yer aldı
Eskişehir’de, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma’ya yaptırılan Odunpazarı Modern Müze (OMM), ARTNews’in yayımladığı ‘100 yılın en iyi 25 müze binası’ listesinde 21’inci sırada yer aldı.
27 Ocak 2022 14:29
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Dünyaca ünlü Japon mimara yaptırılmıştı; “100 yılın en iyi 25 müze binası” listesinde 21’inci sırada yer aldı
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Eskişehir’de, 2019 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgede, koleksiyoner Erol Tabanca tarafından yaptırılan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'in (KKAA) tasarladığı Odunpazarı Modern Müzesi (OMM) RTNews’in listesinde.
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Tarihi evlerin yer aldığı bölgede beton yerine ahşap tasarımı merkezine alan müze, dünyanın önde gelen saygın sanat yayınlarından ARTNews’in yayımladığı ‘100 yılın en iyi 25 müze binası’ listesinde Fransa, Amerika, İngiltere, Japonya gibi birçok ülkeden müzelerin bulunduğu sıralamada 21’inci olarak yer aldı.
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OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, "Bu bizim için çok büyük bir gurur çünkü dünyadan çok önemli müzeler bu listede yer alıyor" dedi.
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OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, bu listede yer almanın çok gurur verici olduğunu belirterek, "OMM, dünyanın en prestijli sanat yayınlarından olan ARTNews tarafından son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında gösterildi. Bu bizim için çok büyük bir gurur çünkü Louvre Müzesi, Guggenheim Bilbao, MAXXI Müzesi gibi dünyadan çok önemli müzeler bu listede yer alıyor. Bu müzelerin arasında, bu listede yer almak hem OMM için hem de ülkemiz için gerçekten çok gurur verici" diye konuştu. (DHA)
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Dünyaca ünlü Japon mimara yaptırılmıştı; “100 yılın en iyi 25 müze binası” listesinde 21’inci sırada yer aldı
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Dünyaca ünlü Japon mimara yaptırılmıştı; “100 yılın en iyi 25 müze binası” listesinde 21’inci sırada yer aldı