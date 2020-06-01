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Dünyaca ünlü iş arama platformu sıraladı: İşte salgın sonrası yükselecek 8 meslek

Dünyada 6 milyonu aşan Koronavirüs vakası sonrası birçok şirket kapanırken çok sayıda insan ise işsiz kaldı. ABD merkezli iş arama platformu ZipRecruiter'a göre 8 yeni meslek salgın sonrası giderek yükselecekler arasında.

01 Haziran 2020 22:45

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İş arama platformu ZipRecruiter'ın CNBC için hazırladığı rapora göre yeni dönemde şirketlerin aldığı sağlık önlemleri kapsamında personelin ve müşterilerin işlerini kolaylaştırılacak kişilere ihtiyaç duyulacak.

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ZipRecruiter, önümüzdeki günlerde talebin artacağı 8 mesleği şöyle:

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Covid-19 testçileri : Virüsün bulaşıp bulaşmadığını anlamak için fabrikalar ve ofislerde de test yapılmasını kolaylaştırmak için bir kişiye ihtiyaç duyulacak.

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Covid hastası bakıcıları: Yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar için yüzde 90 oranında risk barındırması, hasta bakıcıların önemini artırdı.

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Virüs takipçileri: Evden, tam ya da yarım zamanlı devam ettirilen bu işin tanımında, "potansiyel hastaları" tek tek aramak, kuralları anlatmak ve test günü ayarlamak bulunuyor.

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Ateş ölçücüler : Personelin ve müşterilerin ateşlerinin ölçülmesi kapsamında yeni meslekler arasında yer alıyor.

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Güvenlik güçleri: Dışarıda sosyal mesafenin korunup korunmadığını güvenlik güçleri tarafından kontrol edildiği için bu meslekte dikkat çekenler arasında.

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Ekran üreticileri: Dünya istihdamının çoğu ya işsiz kaldı ya da evden çalışma alışkanlığı kazandı. Evden çalışanlar ya da evden eğitim görenlerin kullanacağı ekranlar, göz sağlıkları için önem kazandı.

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Maske üreticileri: Devlet müdahalelerini zorunlu kılan maskeler, birçok uzmana göre yıllarca kullanılmaya devam edebilir.

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Zoom uzmanları: "Güvenlik ihlali" iddialarıyla uğraşsa da şu dönemde evden çalışanların, akrabalarını, arkadaşlarını aynı anda aramak isteyenlerin, önemli toplantıların en fazla tercih edilen adresi oldu.

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