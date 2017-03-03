Dünya Yaban Hayatı Günü için gençlerin gözünden çekilmiş 10 fotoğraf
03 Mart 2017 21:46
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3 Mart, dünyanın doğal faunası (belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü) ve florası hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Yaban Hayatı Günü olarak kabul ediliyor.
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Dünya Yaban Hayatı Günü 2017’de, dünyanın farklı yerlerinden gençleri yaban hayatı tehdit eden sorunlara karşı bir araya gelmeye teşvik etmeye çalışılıyor.
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İşte, farkındalığı artırmak amacıyla wildlifeday.org’un “Gençlerin Gözünden” isimli bir fotoğraf yarışmasında finale kalan, 10 ile 24 yaş arasındaki 10 genç ve fotoğrafları: