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Tarihe damgasını vuran fotoğraflar

14 Ekim 2014 18:39

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Kraliçe Elizabeth, televizyonda yayınlanan ilk yılbaşı tebriğini verirken (1957)

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Henry Ford, yaptığı ilk arabası ´Ford Quadricycle´ ile poz veriyor. (1896)

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New York City metrosu, ilk yolcularını taşıyor. (1904)

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Jimi Hendrix´in ilk kez sahnede gitarını yaktığı an (1967)

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Rockefeller Meydanı´ndaki ilk yılbaşı ağacı. (1931)

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Sputnik 1, Sovyetler tarafından Uzay´a gönderilen ilk uydu fırlatılırken... (1957)

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Norveçlilerin ilk kez muzla tanıştığı an. (1905)

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Bertha Benz, çocuklarının da yardımıyla, uzun bir mesafe araba kullanan ilk kişi oldu. (106 km, 5 Ağustos 1888)

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ENIAC, tarihteki ilk bilgisayar (1940)

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Chicago Festivali için dünyanın ilk dönme dolabı inşa edilirken (1893)

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İlk modern Olimpiyat oyunlarından. (Atina, 1896)

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Tarihte çekilen ilk fotoğraf.Bir pencereden dışarısı çekilmeye çalışılmış. (Saint-Loup-de-Varennes, Fransa)

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Howard Carter, yanında asistanlarıyla, Mısır Kralı Tutankamon´un lahitini binlerce yıl sonra ilk kez açarken (3 Ocak 1924)

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Tarihteki ilk beyzbol takımı (1858)

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Tarihte ilk kalp nakli yapılan insan, Louis Washkansky. Fotoğraf, 6 Aralık 1967 tarihinde, ameliyattan üç gün sonra çekilmiş.

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1746 doğumlu Hannah Stilley, fotoğrafı çekilen en erken doğumlu insandır. (1840)

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Aachen Savaşı sırasında, Amerikan askerleri tarafından düzenlenen ve Hitler´in iktidara gelmesinden sonra ilk kez olan Yahudi dini hizmeti (1944)

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Amerika´da bilinen ilk başkanlık yemin töreni, 1857´de çekilen bu fotoğraf, James Buchanan´ın yemin töreninden

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Tarihteki ilk McDonalds, San Bernardino (1948)

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Abraham Lincoln´ün daha toy bir siyasetçi olduğu zamanlardan (1840)

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Uzaydan çekilen ilk fotoğraf. A V2 roketi fırlatıldığında, kullanılan film çelik bir kutuyla korunuyordu. (1946)

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Wright kardeşlerin ilk uçuşu. (1903)

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Jim Henson Kermit kuklasını yaratırken (1950´ler)

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Glenn Burkes ve Dusty Baker, şimdi bir fenomen haline gelmiş olan ´high five´ hareketlerini ilk kez yaparlarken (2 Ekim 1977)

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Baterinin başına Ringo Starr geçtikten sonraki ilk Beatles fotoğrafı (22 Ağustos 1962)

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Amerikan tarihinde kadınların oy kullanabildiği ilk seçimin tanığı olan kadınlar. (Minneapolis, 1920)

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