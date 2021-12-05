Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, ödülünü Monako'da aldı
05 Aralık 2021 09:19
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Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, ödülünü Monako'da aldı
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Dünya Superbike Şampiyonası'nı (WorldSBK) kazanarak Türkiye'ye bu alanda ilk birincilik kupasını getiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) Monako'da düzenlediği törende ödül aldı.
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Razgatlıoğlu, ödülü aldıktan sonra yaptığı kısa açıklamada, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Razgatlıoğlu, tüm şampiyonları tebrik etti.
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Razgatlıoğlu, FIM Ödül Töreni'ne Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'yla birlikte iştirak etti.