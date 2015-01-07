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Dünya şokta: Fotoğraflarla Paris'teki Charlie Hebdo katliamı

07 Ocak 2015 19:57

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Fransa'nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'nun merkezine silahlı kişilerce saldırıldı. 12 kişinin öldüğü saldırıda derginin çizerlerinden Charb, Cabu, Tignous ve Wolinski hayatını kaybetti.

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Daha önce Hz. Muhammed'in karikatürlerini yayımlayarak tartışmaya yol açan dergiye Kalaşnikof ve roketatarlı saldırı yapıldı.

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Paris'te saldırının gerçekleştiği bölge

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Saldırganlar, ofisin önündeki polis araçlarına da saldırdı

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Richard Lenoir bulvarında hedef alınan polis aracı

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İtfaiyeciler dergi ofisinin önünde sedyedeki bir yaralıyı taşıyor

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Hz. Muhammed’in karikatürlerini içeren sayısı yüzünden daha önce molotof kokteylli saldırıya uğrayan derginin internet sitesi de 2 Kasım 2011'de 'Akıncılar' adlı Türk korsan grubu tarafından ele geçirilmişti.

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12 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı saldırıdan bir saat önce paylaşılan karikatürün üst kısmında 'Bu arada, en iyi dileklerimizle' yazıyor. Karikatürde Bağdadi'nin 've bilhassa da sağlık!' dediği görülüyor.

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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo olay yerinde

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Olay yerini inceleme ekipleri muhtemelen mermi kovanlarını topluyor

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aldırıda hayatını kaybeden Charlie Hebdo'nun genel yayın yönetmeni Stephane Charbonnet (Charb)

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Olayda hayatını kaybeden çizerlerden Tignous (Bernard Velhac)

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Riss (Laurent Sourisseau)

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Cabu (Jean Cabut)

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Dergi ekibi çalışırken...

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Twitter'da binlerce kişi 'Je Suis Charlie' (Ben Charlie'yim) hashtag'iyle tweet attı.

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(Kaynak: France24)

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