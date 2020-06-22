Dünya, sevişirken hangi şarkı ve müzisyenleri dinliyor?
İç çamaşırı firması Pour Moi, Spotify kullanıcıları üzerinde yaptığı bir çalışma ile seks sırasında en çok hangi şarkı ve müzisyenlerin dinlendiğini tespit etti. 300 binin üzerinde Spotify listesinin incelendiği çalışmanın sonuçları şöyle...
22 Haziran 2020 12:47
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İç çamaşırı firması Pour Moi, Spotify kullanıcıları üzerinde yaptığı bir çalışma ile seks sırasında en çok hangi şarkı ve müzisyenlerin dinlendiğini tespit etti. 300 binin üzerinde Spotify listesinin incelendiği çalışmanın sonuçları şöyle...