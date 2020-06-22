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Dünya, sevişirken hangi şarkı ve müzisyenleri dinliyor?

İç çamaşırı firması Pour Moi, Spotify kullanıcıları üzerinde yaptığı bir çalışma ile seks sırasında en çok hangi şarkı ve müzisyenlerin dinlendiğini tespit etti. 300 binin üzerinde Spotify listesinin incelendiği çalışmanın sonuçları şöyle...

22 Haziran 2020 12:47

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İç çamaşırı firması Pour Moi, Spotify kullanıcıları üzerinde yaptığı bir çalışma ile seks sırasında en çok hangi şarkı ve müzisyenlerin dinlendiğini tespit etti. 300 binin üzerinde Spotify listesinin incelendiği çalışmanın sonuçları şöyle...

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Seks sırasında en çok dinlenen şarkılar

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1. All The Time – Jeremih

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2. Often – The Weeknd

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3. Earned It – The Weeknd

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4. Birthday Sex – Jeremih

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5. Neighbors Know My Name – Trey Songz

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6. Don’t – Bryson Tiller

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7. Wicked Games – The Weeknd

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8. Slow Motion – Trey Songz

1124

9. Pony – Ginuwine

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10. The Hills – The Weeknd (berabere)

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10. Call Out My Name – The Weeknd (berabere)

1424

seks sırasında en çok dinlenen müzisyenler

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1.The Weeknd

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2. Trey Songz

1724

3. Usher

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4. Drake

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5. Jeremih

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6. Rihanna

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7. Beyoncé

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8. Miguel

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9. Two Feet

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10. PARTYNEXTDOOR

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