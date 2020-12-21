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Dünya mutfaklarından yeni yıl kurabiyeleri

Hollanda, Almanya, İtalya ve Fransa dahil bir çok farklı mutfakta birbirinden ayrı tariflerle yapılan yılbaşı kurabiyeleri bulunuyor.

21 Aralık 2020 17:13

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İşte yeni yıl sofralarında yer alan Dünya mutfağından kurabiyeler:

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Lebkuchen - Almanya'daki en popüler Noel kurabiyesi olan Lebkuchen, genellikle bal ve birçok baharatla yapılan zencefilli kurabiyedir.

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Biscotti - İtalyan kurabiyesi olan Biscotti'nin diğer kurabiyelerden en önemli farkı iki kere pişirilerek hazırlanıyor olması.

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Madeleines - Limon ve vanilya ile tatlandırılmış, kendine özgü şekilleriyle tanınan narin, yumuşak küçük kekler, Fransızların vazgeçilmezleri arasında.

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Stroopwafels - En iyi bilinen Hollanda tatlısı olan Stroopwafels, karamel dolgulu olan çıtır waffle sandviç kurabiyeleridir.

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Brigadeiros - Popüler Brezilya yer mantarı, tatlı yoğunlaştırılmış süt ve tereyağının şekerleme benzeri bir kıvama getirilmesiyle yapılan Brigadeiros, çoğunlukla çikolata ve hindistancevizi olmak üzere birçok tat ile süslenen kurabiyelerdendir.

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Chrusciki - Kızarmış hamur şeritlerinden yapılmış ve pudra şekeri serpilmiş kurabiyeler Polonyalıların en sevdiği tatlar arasında.

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