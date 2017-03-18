Dünya liderlerinin gözyaşlarını tutamadığı anlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart 2012’de başkanlık seçimlerini üçüncü kez kazandı. Rus lider ertesi gün Moskova’daki Maneş Meydanı’nda kendisini destekleyenler önünde gerçekleştirdiği konuşma sırasında gözyaşlarını tutamamıştı. Putin daha sonra gözyaşlarına güçlü bir rüzgârın neden olduğunu söylemişti.
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Eski ABD Başkanı Barack Obama kamuoyu önünde birkaç kez ağlarken görüldü. Obama, bireysel silahlanma hakkında konuşurken, 2012 yılında 20 öğrencinin öldürüldüğü Sandy Hook katliamından bahsederken ağlamıştı. Obama 11 Ocak 2017’de de veda konuşmasını yaparken duygularını gizleyememişti.
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Eski ABD Başkanı George W. Bush, 11 Ocak 2007’de Irak’ta bazı ABD askerlerini kurtarmaya çalışırken ölen Deniz Piyade Onbaşı Jason Dunham’ın anısına düzenlenen törende ağlamıştı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok kez kamuoyu önünde ağlarken görüldü. Bu kare ise Erdoğan, darbe girişimi sırasında öldürülen Mustafa Cambaz ile Erol ve Abdullah Olçak’ın cenazesinde çekilmişti.
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Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Kazai, 27 Eylül 2010’da ulusa seslendiği bir televizyon programında ülkedeki şiddeti durdurma çağrısı yapmış ve “Oğlumun ülkemizden gitmesini istemiyorum, burada okula gitmesini istiyorum” ifadelerini kullandığı sırada ağlamıştı.
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Eski Brezilya Devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2 Ekim 2009’da Rio de Janerio’nun 2016 Olimpiyat Oyunları’nı ağırlamaya hak kazandığını öğrendiğinde mutluluk gözyaşlarına engel olamamıştı.