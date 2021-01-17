Dünya Kupası şampiyonluğu ve daha nicesi; işte 10'un hikâyesi
Fenerbahçe, Mesut Özil'i resmen transfer etti. Kulüp, Türk asıllı Alman futbolcuyu üç buçuk yıllığına renklerine bağladı. İşte Özil’in başarılarla dolu kariyerinin hikayesi…
17 Ocak 2021 10:24
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Dünya Kupası şampiyonluğu, Real Madrid'de asist rekoru ve Arsenal'in en pahalı transferi.
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NTVSpor’un derlediği habere göre, Mesut’un kariyerinin detaytları ve başarıları şu şekilde: Dünya Kupası şampiyonluğu, Real Madrid'de asist rekoru ve Arsenal'in en pahalı transferi.
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Jenerasyonunun en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Mesut Özil, son 10 yılda Avrupa futboluna damga vuran isimlerin başında geliyor.
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Göçmen bir ailenin çocuğu olarak Schalke 04'te başladığı kariyerinde basamakları hızla çıkan Mesut'un yıldızı, ilk olarak Werder Bremen'de başladı.
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3 sezonda Almanya Kupası kazandığı ve UEFA Kupası Finali gördüğü Werder Bremen serüveni ona milli takımın kapısını açtı.
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Türkiye yerine Almanya'yı tercih etmesinin sebebini; "Evde Türk kültürüyle büyüdüm. Dışarıda, okulda, futboldaysa Alman kültürüyle" sözleriyle açıklayan 10 numara, Panzerler ile Almanya'daki Türk nüfusunun gurur kaynağı oldu.
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Dünya Kupası şampiyonluğu ve daha nicesi; işte 10'un hikayesi
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Mesut Özil kulüp kariyerindeki en parlak yılları Real Madrid'de yaşadı. 2010 yazında İspanyol devine imza atan 10 numara, Cristiano Ronaldo ile birlikte durdurulamaz bir takımın lideriydi.
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İlk sezonunda 25 asistle oynarak rekor kıran Mesut, 121 golle La Liga şampiyonu olan takımın maestrosuydu.
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Teknik direktörü Jose Mourinho, "O dünyanın en iyi 10 numarası. O sahadayken işlerim kolaylaşıyor. Eşsiz bir futbolcu. Kötü bir kopyası bile yok." sözleriyle ona duyduğu hayranlığı gizlemedi.
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İspanya serüveni onu Premier League sahnesine çıkardı. Arsene Wenger ile yeniden yenilmez bir takım olmayı hedefleyen Arsenal, 42 milyon Pound ile tarihinin en pahalı transferini yaptı.
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Londra ekibiyle 2 FA Cup zaferi yaşarken, 2019 yılında Avrupa Ligi finali oynadı.
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Ada'daki unutulmaz sezonu ise 2015-2016'ydı. 20 asistle yaratıcılığın sınırlarını zorlayan Mesut Özil, takımını ikinci sıraya taşıdı.
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Mesut Özil son dönemde saha dışındaki duruşuyla gündemdeydi. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da çektirdiği fotoğraf, Almanya Milli Takımı kariyerine nokta koymasına sebep oldu.
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Kendisini eleştiren Almanya Futbol Federasyonu'na tepki gösteren yıldız oyuncu, "Onların gözünde, kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim." diyerek Alman Milli Takımı'nı bıraktı.
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Arsene Wenger, kariyerindeki zorlu dönemde 2 ay önce eski oyuncusuna destek verdi. Fransız teknik adam, "Onun gibi kaliteli oyuncular, bu yaşlarda en üretken dönemlerini geçiriyor. Kulüp süper bir yetenekten yararlanamıyor. Üçüncü bölgede böylesine yaratıcı bir oyuncunun oynamaması iki taraf için de kayıp" ifadelerini kullandı.
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Mikel Arteta'nın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Arsenal'de forma şansı bulamayan Mesut Özil, son olarak 7 Mart 2020'deki West Ham United maçında sahaya çıktı.
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Dünya Kupası şampiyonluğu ve daha nicesi; işte 10'un hikayesi
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Dünya Kupası şampiyonluğu ve daha nicesi; işte 10'un hikayesi
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Dünya Kupası şampiyonluğu ve daha nicesi; işte 10'un hikayesi