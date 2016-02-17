Dünya Kediler Günü'nde, kediler hakkında bilmeniz gereken 5 ilginç bilgi
17 Şubat 2016 17:32
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Bugün 17 Şubat Dünya Kediler günü. Kediler Günü'nde evinde kedi besleyen kişilerin kedi bakımıyla ilgili dikkat etmeleri gereken bazı noktaları hatırlatmak istedik. İşte kediler hakkında bilinmesi gereken 5 bilgi.
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Kediler yalnızca belirli başlı kriterlerde yıkanmalıdır. Bir kedinin yıkanması için üzerine temizlenmesi çok zor bir cismin veya maddenin yapışması gerekir. Bunun dışında kediler yıkanmamalıdır.
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Yavru kedilerin annesi tarafından emzirilmesi gerekir. Ancak bazen anne yavrusunu kabul etmeyebilir. Bu gibi durumlarda da yavru kedileri şırınga yardımıyla emzirebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise eczaneden alınan biberonlar ile yavru kedilerin emzirilmesidir.
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Kediler dokunulmaktan hoşlanan hayvanlardır. Eğer kedinizin mutlu olmasını istiyorsanız elinize aldığınız bir tarakla onu taramaya başlayabilirsiniz. Muhtemelen bu durum kedinizin çok hoşuna gidecektir.
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Kedilerin mideleri oldukça hassastır. Kedilere kesinlikle aspirin gibi ağrı kesici haplar verilmemelidir. Verildiği taktirde kedinin midesinde kanama meydana gelebilir.
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Kedinizin zehirlendiğini fark ettiğiniz anda hemen kahve ile tütünü karıştırıp su ile ıslatarak kedinizin boğazına sürebilirsiniz. Kedinize yapacağınız ilk müdahaleden sonra hemen veterinere gitmelisiniz. ( Kaynak: Soosyo.com)