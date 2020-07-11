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Dünya gazetelerinin manşetinde Ayasofya var: "Seküler Türkiye'nin sembolü, cami olarak açılıyor"

T24 Dış Haberler/ UNESCO'nun dünya miraslarından biri olarak nitelendirdiği Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp ibadete açılması kararı birçok farklı ülkedeki gazetenin ilk sayfasında yer aldı. 11 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

11 Temmuz 2020 09:18

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T24 Dış Haberler/ UNESCO'nun dünya miraslarından biri olarak nitelendirdiği Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp ibadete açılması kararı birçok farklı ülkedeki gazetenin ilk sayfasında yer aldı. 11 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

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Wall Street Journal (ABD) | Seküler Türkiye'nin sembolü bir cami olarak açılıyor

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New York Times (Avrupa edisyonu) | Dini inci bir kez daha bölünmeye sebep oluyor // NYT haberinde Ayasofya'yı Hıristiyan-Müslüman rekabetinin bir sembolü olarak nitelendirdi

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Kathimerini (Yunanistan) | Ayasofya, Erdoğan'ın kendini beğenmişliğine kurban oldu // Yunanistan'ın en yüksek tirajlı gazetelerinden Kathimerini, haberinde, "Uluslararası tepkilere rağmen, Erdoğan bir saat içinde Ayasofya'yı camiye dönüştürdü"

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El Pais (İspanya) | Ayasofya yıllar sonra tekrar cami oldu

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Le Figaro (Fransa) | İstanbul: Erdoğan, Ayasoya'yı camiye dönüştürdü

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Frankfurter Allgemeine Zeitung (Almanya) | Erdoğan, Ayasofya'nın cami olduğunu açıkladı

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Die Welt (Almanya) | Yorum: Seçim kampanyası - Gündem, Ayasofya // Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması ile ilgili köşe yazısına Die Welt'in bugünkü nüshasının ilk sayfasında yer verildi. Yücel, alınan kararı "erken seçim yapılabileceğinin bir sinyali" olarak nitelendirdi

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La Repubblica (İtalya) | İstanbul'da bir cami dünyaya meydan okuyor

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