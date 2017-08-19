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Dünya devlerinin sponsorları değişseydi nasıl olurdu?

19 Ağustos 2017 17:37

19

Orlando City / FedEX

29

Paris Saint-Germain / Pepsi

39

Boca Juniors / VISA

49

Juventus / Nespresso

59

Milan / Netflix

69

Manchester United / McDonald's

79

Celtic / Starbucks

89

St. Pauli / Louis Vuitton

99

Real Madrid / Apple

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