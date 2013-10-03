Dünya basınından Galatasaray'a övgü

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda İtalyan takımı Juventus'la 2-2 berabere kaldığı maç dünya basınında geniş yer buldu. İtalyan La Gazzetta Dello Sport, "Çılgın final" manşetini atarken, İngiliz Daily Mail gazetesi, "Drogba yıldızlaştı" başlığını kulllandı
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LA GAZZETTA DELLO SPORT: İtalyan gazetesi La Gazzetta Della Sport, Juventus'un geçtiğimiz sezon olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlangıç yapamadığını yazdı. İtalyan futbolu açısından dün akşamın tek önemli gelişmesinin Roberto Mancini'nin tekrar yeşil sahalara dönmesi olduğunu belirten İtalyan gazetesi, İtalyan futbolunu iyi tanıyan Sneijder, Melo, Muslera gibi oyuncuların Juventus'u zora soktuğunu yazdı
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SPORTAL.DE: Almanya'da internet üzerinden yayın yapan sportal.de sitesi, Roberto Mancini'nin Galatasaray'daki kariyerine rüya bir başlangıç yapmasına ramak kalmıştı yorumunda bulundu. Haberde, Galatasaraylı yıldız Didier Drogba'nın 36'ıncı dakikada ikili mücadeledeki ısrarcılığı sonucu, Buffon'u avladığı belirtildi
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BBC: Manchester City’nin eski teknik direktörü Roberto Mancini, Galatasaray ile çıktığı ilk maçta Juventus karşısında kritik bir beraberlik almayı başardı
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AP: Galatasaray, iki önce görev başına gelen yeni teknik direktörü Mancini ile Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’a karşı 2-2 beraberlik elde etti. Juventus’ta sonradan oyuna giren Fabio Quagliarella, 87’inci dakikada takımını öne geçirse de, Umut Bulut anında eşitliği getirdi. Maçın 36’ncı dakikasında geri pası Buffon’a ulaşmayan Leonardo Bonucci, Drogba’nı topu ağlara yollamasını sağlarken, Nordin Amrabat’ın Quagliarella’ya yaptığı faulün ardından Arturo Vidal, penaltıyla skoru eşitledi
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DAILY MAIL: Galatasaray’ın başına iki gün önce getirilen Roberto Mancini, meslektaşı Antonio Conte’nin öfkeden dumanlar çıkardığı gecede Juventus’a karşı 2-2’lik beraberlik aldı. Oyuncularıyla tanışmak için bile yeterli vakit bulamayan Mancini, Juventus’un büyük defans hatası sonucu takımının 1-0 öne geçmesini izledi
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GUARDIAN: Roberto Mancini, takımının İtalyanları şoke eden golüyle öne geçtiği gecede kritik bir beraberlik almayı başardı. Juventus, tartışmalı bir penaltı sonrasında Vidal ile 78’inci dakikada beraberliği yakalarken, 87’inci dakikada sahneye çıkan Quagliarella durumu 2-1 yaptı
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DER SPIEGEL: Alman Der Spiegel dergisi internet sayfasında Galatasaray'ın deplasmanda Juventus'la 2-2 berabere kaldığı maça geniş yer verdi. Haberde, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Real Madrid'e karşı 6-1'lik ağır bir yenilgi alan Galatasaray'ın kendisini çabuk toparladığı belirtildi
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SKYSPORTS: Yedeklerden gelen Umut Bulut, Juventus’un galibiyet beklentisini suya düşürürken, Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi ikinci maçında beraberlik getirdi. Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Mancini, İtalya’ya geri dönüşünü Torino’da kutladı. Juventus, maçın bitimine 14 dakika kala beraberlik golünü bulmayı başarırken, son dakikalarda öne de geçti. Umut Bulut ise Galatasaray’ın tek puanını garantileyen golü atarak geceyi sonlandırdı