Dünya basınında bugün | İnsan çevreyi 'öldürüyor'; iklim değişikliği kırmızı alarm veriyor
Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli(IPCC), dünyanın daha önce öngörüldüğünden daha hızlı ısındığını ve sera gazı emisyonlarını düşürmenin zamanının geldiğini söyledi. İklim bilimciler, insan aktivitelerinin şu anda iklimi binlerce yıldır "benzeri görülmemiş bir şekilde" değiştirdiğini ve şu anda harekete geçilmezse "kaçınılmaz ve geri çevrilemez sorunlar yaşanacağını" ifade etti. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok gazete, iklim krizinin artık tam anlamıyla kırmızı alarm verdiğini belirten raporu manşetine taşıdı...
10 Ağustos 2021 09:39
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Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli(IPCC), dünyanın daha önce öngörüldüğünden daha hızlı ısındığını ve sera gazı emisyonlarını düşürmenin zamanının geldiğini söyledi. İklim bilimciler, insan aktivitelerinin şu anda iklimi binlerce yıldır "benzeri görülmemiş bir şekilde" değiştirdiğini ve şu anda harekete geçilmezse "kaçınılmaz ve geri çevrilemez sorunlar yaşanacağını" ifade etti. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok gazete, iklim krizinin artık tam anlamıyla kırmızı alarm verdiğini belirten raporu manşetine taşıdı...
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The Guardian | Küresel iklim krizi: Kaçınılmaz, benzeri görülmemiş ve geri döndürülemez
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The Independent | İnsanlık için kırmızı alarm
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El Pais | İnsanlık gezegene geri döndürülemez hasarlar verdi
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Financial Times | BM’nin bilim paneli uyarıyor: Dünya 2040 yılında 1.5 derece daha sıcak olacak
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Le Monde | İklim krizi: Korkunç vaziyet
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Liberation | İklim uçurumun kıyısında
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New York Times | İklim raporu birlik vurgusu yaptı, bazılarını öfkelendirdi
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The Washington Post | Panel, iklim değişikliğinin "eşi benzeri görülmemiş durumda" olduğunu söyledi
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Wall Street Journal | İklim uyarısı sonucunda harekete geçme çağrısı yapıldı
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Nezavisima | Birleşmiş Milletler, iklim felaketi senaryolarını anlattı