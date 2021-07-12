Dünya basınında bugün | İngiltere’de “kalp kırıklığı”, İtalya’dan “Avrupa bizim” mesajı
Koronavirüs salgını nedeniyle bir sene ertelenen, Türkiye için büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanan 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona İtalya ulaştı. Euro'larda ikinci kez kupaya ulaşan İtalyanlar zaferi sokaklarda kutlarken, finali kaybeden İngilizler büyük düş kırıklığı yaşadı. Birçok İngiliz gazetesinin ilk sayfasında teknik direktör Southgate'in son penaltıyı kaçıran Saka'ya sarılırken çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı. Wembley'deki futbol şöleni, dünya basınının manşetlerine şöyle yansıdı...
12 Temmuz 2021 09:31
117
Koronavirüs salgını nedeniyle bir sene ertelenen, Türkiye için büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanan 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona İtalya ulaştı. Euro'larda ikinci kez kupaya ulaşan İtalyanlar zaferi sokaklarda kutlarken, finali kaybeden İngilizler büyük düş kırıklığı yaşadı. Birçok İngiliz gazetesinin ilk sayfasında teknik direktör Southgate'in son penaltıyı kaçıran Saka'ya sarılırken çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı. Wembley'deki futbol şöleni, dünya basınının manşetlerine şöyle yansıdı...
217
The Guardian | (Britanya) Çok yakındı Ulusun hayallerini yakaladıktan sonra Southgate’in İngiltere’si Avrupa şampiyonasını penaltılarda kaybetti
317
The Herald | (Britanya) Mavi cennet İtalya, Euro2020’nin şampiyona olurken İngiltere bir kez daha penaltıda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
417
The Times | (Britanya) Penaltı laneti İngiltere’yi hayalinden kopardı Southgate’in takımı, Avrupa Şampiyonasını İtalya’ya üç penaltı atışından sonra kaybetti
517
The Independent | (Britanya) Kahramanlar için gözyaşı Penaltılar İngiltere için bir kez daha kalp kırıklığı yaşattı
617
The Daily Telegraph | (Britanya) Nihai ızdırap… Penaltılar yine kalp kırdı
717
Corriere Della Serra | (İtalya) Şampiyon biziz
817
Il Messagero | (İtalya) Avrupa biziz
917
La Repubblica | (İtalya) Avrupa bizim
1017
Il Tempo | (İtalya) Hikâye biziz
1117
Il Poglio(İtalya) | Teşekkürler çocuklar
1217
El Pais(İspanya) | İtalya penaltılarla Avrupa'nın şampiyonu
1317
Metro(Britanya) | Aslanlarımız bizi gururlandırdı
1417
the i(Britanya) | Kalp kırıklığı
1517
The Jounal(Britanya) | Kaderde yokmuş
1617
L'Equipe(Fransa) | Yenilmezler
1717
İngiltere Kraliyet Postası, yeni afişinde İngilizlerin "Eve Geliyor" sloganına göndermede bulunarak "Roma'ya" yazdı