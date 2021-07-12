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Dünya basınında bugün | İngiltere’de “kalp kırıklığı”, İtalya’dan “Avrupa bizim” mesajı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir sene ertelenen, Türkiye için büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanan 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona İtalya ulaştı. Euro'larda ikinci kez kupaya ulaşan İtalyanlar zaferi sokaklarda kutlarken, finali kaybeden İngilizler büyük düş kırıklığı yaşadı. Birçok İngiliz gazetesinin ilk sayfasında teknik direktör Southgate'in son penaltıyı kaçıran Saka'ya sarılırken çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı. Wembley'deki futbol şöleni, dünya basınının manşetlerine şöyle yansıdı...

12 Temmuz 2021 09:31

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Koronavirüs salgını nedeniyle bir sene ertelenen, Türkiye için büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanan 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona İtalya ulaştı. Euro'larda ikinci kez kupaya ulaşan İtalyanlar zaferi sokaklarda kutlarken, finali kaybeden İngilizler büyük düş kırıklığı yaşadı. Birçok İngiliz gazetesinin ilk sayfasında teknik direktör Southgate'in son penaltıyı kaçıran Saka'ya sarılırken çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı. Wembley'deki futbol şöleni, dünya basınının manşetlerine şöyle yansıdı...

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The Guardian | (Britanya) Çok yakındı Ulusun hayallerini yakaladıktan sonra Southgate’in İngiltere’si Avrupa şampiyonasını penaltılarda kaybetti

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The Herald | (Britanya) Mavi cennet İtalya, Euro2020’nin şampiyona olurken İngiltere bir kez daha penaltıda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

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The Times | (Britanya) Penaltı laneti İngiltere’yi hayalinden kopardı Southgate’in takımı, Avrupa Şampiyonasını İtalya’ya üç penaltı atışından sonra kaybetti

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The Independent | (Britanya) Kahramanlar için gözyaşı Penaltılar İngiltere için bir kez daha kalp kırıklığı yaşattı

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The Daily Telegraph | (Britanya) Nihai ızdırap… Penaltılar yine kalp kırdı

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Corriere Della Serra | (İtalya) Şampiyon biziz

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Il Messagero | (İtalya) Avrupa biziz

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La Repubblica | (İtalya) Avrupa bizim

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Il Tempo | (İtalya) Hikâye biziz

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Il Poglio(İtalya) | Teşekkürler çocuklar

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El Pais(İspanya) | İtalya penaltılarla Avrupa'nın şampiyonu

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Metro(Britanya) | Aslanlarımız bizi gururlandırdı

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the i(Britanya) | Kalp kırıklığı

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The Jounal(Britanya) | Kaderde yokmuş

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L'Equipe(Fransa) | Yenilmezler

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İngiltere Kraliyet Postası, yeni afişinde İngilizlerin "Eve Geliyor" sloganına göndermede bulunarak "Roma'ya" yazdı

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