Dünya basınında bugün | Biden, ABD'nin 46. Başkanı olarak göreve başladı; "birlik" mesajı verdi
Joe Biden dün yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı oldu. Bu vesileyle ABD'de 4 yıl süren çalkantılı Donald Trump dönemi ve 3 Kasım'dan bu yana devam eden olaylı geçiş süreci son buldu. Biden, başkan olarak ilk konuşmasında birlik çağrısı yaptı. Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, ilk siyah ve ilk Hint kökenli başkan yardımcısı olarak tarih geçti. Biden'ın yemin töreni, dünya basınında geniş yer buldu...
21 Ocak 2021 09:25
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Joe Biden dün yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı oldu. Bu vesileyle ABD'de 4 yıl süren çalkantılı Donald Trump dönemi ve 3 Kasım'dan bu yana devam eden olaylı geçiş süreci son buldu. Biden, başkan olarak ilk konuşmasında birlik çağrısı yaptı. Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, ilk siyah ve ilk Hint kökenli başkan yardımcısı olarak tarih geçti. Biden'ın yemin töreni, dünya basınında geniş yer buldu...
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The New York Times(ABD) | "Demokrasi kazandı": Biden, ülkeyi iyileştireceğine söz verdi
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The Washington Post(ABD) | Biden: Gitmemiz gereken yol birlik yoludur
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Wall Street Journal(ABD) | Biden, birlik çağrısı yaptı
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USA Today(ABD) | 'Umudun ve tarihin günü': Joseph R. Biden Jr. ABD'nin 46. Başkanı oldu; Kamala D. Harris Bşkan Yardımcısı olarak duvarları yıktı
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The Guardian (Britanya) | “Demokrasi galip geldi” Başkan Joseph R. Biden Jr
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The Daily Telegraph (Britanya) | “Bu iç savaşı bitirelim”
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The Times(Britanya) | 46. ABD Başkanı: Birlik zamanı
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El Pais (İspanya) | “Demokrasi kazandı”
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Le Figaro (Fransa) | Joe Biden’ın birlik rüyası
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Die Welt (Almanya) | "Baştan başlayalım"
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Global Times (Çin) | Biden’ın ABD-Çin ilişkilerini soğukluktan çıkarmak için “cesarete ihtiyacı var”
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Al Jazeera (Katar) | “Demokrasinin günü”: Joe Biden, ABD Başkanı olarak yemin etti