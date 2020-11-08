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Dünya basını, Biden'ın başkanlık zaferini nasıl gördü?

8 Kasım tarihli gazeteler, ABD medyasının ülkenin 46’ıncı başkanının Joe Biden olduğunu duyurmasının ardından baskıya gitti. Joe Biden ve ABD’nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris’in zaferi, dünya manşetlerine böyle yansıdı….

08 Kasım 2020 08:53

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8 Kasım tarihli gazeteler, ABD medyasının ülkenin 46’ıncı başkanının Joe Biden olduğunu duyurmasının ardından baskıya gitti. Joe Biden ve ABD’nin ilk azınlık mensubu ve ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris’in zaferi, dünya manşetlerine böyle yansıdı….

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New York Times: Biden Trump'ı yendi

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The Independent | ABD için yeni bir şafak

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The Observer | "Bütün Amerikalıların başkanı olacağım": O Joe

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The Sunday Times | "Uykucu Joe" ABD'yi uyandırdı (Donald Trump, Joe Biden'a 'Uykucu Joe' diye hitap ediyordu)

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People | Tanrı Amerika'yı korusun

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El Mundo | Biden, Trump'ın popülizmine rağmen zafer ilan etti

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La Depeche | Biden sonunda seçildi

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