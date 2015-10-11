Dünya basını Ankara'daki katliamı nasıl gördü?

Ankara'daki 'Emek Barış ve Demokrasi' mitingi öncesi Ankara Garı önünde art arda iki intihar saldırısı düzenlendi; saldırıda 95 kişi can verdi, 48’i ağır 246 yaralandı.
29
Uluslararası yayın yapan pek çok kuruluş da katliama geniş yer verdi.
39
Independent gazetesi, Ankara saldırısını birinci sayfasının ortasında kullandığı fotoğrafla işledi. “Barış mitinginde cinayet” başlığını kullanan gazete, haberinde, “Türkiye’nin başkenti Ankara’da dün düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 95 kişi öldü” ifadesini kullandı.
49
Observer, “Türk barış mitingindeki bombalı saldırıda 90’dan fazla kişi öldü” ifadesini kullandı. Gazete birinci sayfasından olayın “Türkiye’nin yakın tarihindeki en kanlı saldırı” olduğunu vurguladı.
59
Sunday Times’ın patlama anını yansıtan görselle duyurduğu haberde, “İntihar bombacıları, ülkenin güneydoğusunda büyüyen iç savaşa son verilmesi çağrısında bulunan solcuların ve Kürt yanlısı göstericilerin mitingini hedef aldı” yazdı.
69
Amerikan New York Times gazetesi de ABD baskısında dehşet verici saldırıyı birinci sayfasından işledi. "Türk başkentinde barış mitingi sırasında yaşanan patlamalar, çok sayıda can aldı" başlığını tercih eden gazete, haberinde şu ifadeleri kullandı: "Türkiye birçok istikrar bozucu faktörle karşı karşıya: Kürt isyancılar ve IŞİD ile çatışmayla ilgili şiddet; siyasal istikrarsızlık; ekonomik belirsizlik ve Suriye'de içsavaştan kaçan mültecilerin giderek artan akını..."
79
İspanyol El Pais gazetesi "Emsali görülmemiş saldırı, Türkiye'nin tarihi çatışmasını yeniden canlandırdı" ifadesiyle verdiği haberde, patlama anına ait videodan alınan görüntüyü kullandı.
89
İtalyan medyası da Ankara saldırısına geniş yer verdi. Corriere Della Sera gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanlı olayla ilgili "Birliğimize saldırı" ifadesine yer verirken, spotta gece boyunca bazı kentlerde yapılan gösterilerde "katil devlet" ifadesinin kullanıldığını yazdı.
99
İtalyan La Repubblica gazetesi ise haberi okurlarına,