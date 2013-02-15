Dünya Basın Fotoğrafları 2012

açıklandı. Yılın en iyi fotoğrafı ödülünü İsveç'ten Paul Hansen kazandı. Hansen ödülü İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı sırasında hayatını kaybeden iki çocuğun fotoğrafıyla kazanırken, Dünya Basın Fotoğrafları jürisinden Mayu Mohanna,
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Türkiye'den Emin Özmen de Spot Haber Tek Fotoğraf kategorisinde ikinciliğe layık görüldü. Sabah gazetesi foto muhabiri Özmen'in 31 Temmuz 2012'de çektiği fotoğrafta Suriyeli muhalifler Halep'te ele geçirilen bir muhbiri sorgulayıp ve işkence ediyor.
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Malezyalı Chen Wei Seng'in Spor Hareket Tek Fotoğraf kategorisinde birincilik ödülünü aldığı bu fotoğraf Batı Sumatra'da çekildi. Zorlu ve tehlikeli bir boğa yarışının ardından jokeyin rahatlığı ve neşesi kameraya böyle yansıdı.
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Associated Press için çalışan Arjantinli fotoğrafçı Rodrigo Abd'in Genel Haber Tek Fotoğraf kategorisinde birinciliği aldığı fotoğrafın adresi de Suriye. Fotoğraftaki kadının adı Ayda. İdlib'de yaşayan Ayda'nın evi Suriye ordusunun bombardımanı sırasında yıkıldı, genç kadın da olayda ağur yaralandı.
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Management of StoryTellers (MoST) ajansı için çalışan Vietnamlı Maika Elan'ın bu fotoğrafı Güncel Meseleler Hikaye kategorisinin birincisi.
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ABD'li Micah Albert, Redux Images için çektiği bu fotoğrafla Güncel Meseleler Tek Fotoğraf kategorisinde birinci oldu. Fotoğraftaki kadın bir çöp toplayıcı, yer ise Kenya'nın başkenti Nairobi
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Berlingske fotoğrafçısı Danimarkalı Soren Bidstrup'ın Günlük Hayat Tek Fotoğraf kategorisinde ikincilik aldığı bu kare Jeselo'da bir yaz kampında çekilmiş.
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İnsan Portreleri Gözlem Tek Fotoğraf kategorisinde üçüncülük kazanan bu fotoğrafta Boston’da yaşayan Kayla isimli kız elinde tuttuğu kendisine benzeyen oyuncak bebekle Szwarc’ın objektifine poz veriyor.
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Getty Images fotoğrafçısı Avustralyalı Daniel Berehulak Genel Haber Hikayeler kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü. Berehulak'ın
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AFP için çalışan İtalyan fotoğrafçı Fabio Bucciarelli ise
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İtalyan fotoğrafçı Fausto Podavini'nin
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Doğa Hikayeleri kategorisinde National Geographic fotoğrafçısı Paul Nicklen birincilik ödülünü Antarktika’da çektiği ‘İmparator Penguenler’ fotoğrafıyla kazandı.
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Belçika gazetesi De Standaard için çalışan gazeteci Stephan Vanfleteren’e insan portreleri kategorisinde birincilik getiren bu fotoğrafta guatr hastası 30 yaşındaki Gineli Makone Soumaoro’a yer verilmiş.
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EPA adına çalışan Rus fotoğrafçı Sergey İlnitski, Spor Hareket Hikaye kategorisinde
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Danimarkalı fotoğrafçı Jan Grarup, spor kategorisindeki birincilik ödülünü Somali’de çektiği bu fotoğrafla kazandı. Somali’de Basketbol Birliği kadın basketbol takımlarının müsabakaları sırasında silahlı koruma görevlendiriyor.
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Alman fotoğrafçı Ziegler, nesli tükenmekte olan tepeli devekuşunu beslenmekte olduğu sırada fotoğrafladığı kareyle Doğa kategorisinde birinciliğe ulaştı.
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İnsan Portreleri kategorisinde ikincilik kazanan fotoğraf ise Malezyalı Stefen Chow’a ait. Chow, Çin hükümetine karşıtlığıyla tanınan Pekinli heykeltıraş ve insan hakları aktvisti Ai Weiwei’yi fotoğrafladı.
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10 yaşında çocuk koruma evine gelen ve 18 yaşında annesinin yanına dönen Martin isimli genci fotoğrafladığı kareyle Hollandalı sanatçı İnsan Portreleri Gözlem Hikaye kategorisinde üçüncülük kazandı. (Kaynak:Hürriyet)