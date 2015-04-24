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Dünya, 1915'te katledilen Ermenileri anıyor

24 Nisan 2015 19:05

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan Soykırım Anıtı önünde anma töreni düzenlendi

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Ermeni kıyımının 100'üncü yılında 24 Nisan 1915'te tutuklanan Ermeni aydınlar Gomidas Vartabed, Dr. Avedis Nakkaşyan ve Dr. Rupen Sevag hatırasına o dönem yaşadıkları evin önüne yaşamını yitiren aydınların hafızası olarak plaket bırakıldı

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Cumhuriyet 91 yıl sonra ilk kez Ermenice başlıkla çıktı

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Soykırım Anıtı, başta olmak üzere ülke genelindeki birçok noktadaki kiliselerde çanların çalması ile 'Ermeni Soykırımı Anma Töreni' yapıldı

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Erivan'daki törene Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra çok sayıda üst düzey isim katıldı

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Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande

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Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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Almanya'nın başkenti Berlin'de 1915'te katledilen Ermeniler için yürüyüş düzenlendi, Haaretz

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Erivan'da bulunan Soykırım Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde Rusya Devlet Başkanı Putin anı defterini imzaladı

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İsrail'de 1915'de katledilen Ermeniler için yürüyüş düzenledi, Haaretz

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1915 Ermeni kıyımının 100'üncü yılında Ermeni Patrikhanesi'nin ev sahipliğinde Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi

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Ayine bu yıl ilk kez Türkiye'den de resmi düzeyde bir katılım gerçekleşti

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İstanbul Kumkapı'da bulunan Meryem Ana Kilisesi'nde 1915'te hayatını kaybeden Ermeniler için düzenlenen ayine 100 yıl sonra ilk kez hükümeti temsilen AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır katıldı

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Ayini Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan yönetti

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Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu. Mesajda, "Acılarınızı anlıyoruz" vurgusu yapıldı

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1915 Ermeni kıyımının 100. yıl dönümünde Milliyetçi Türkiye Partisi ve Turan Ocakları isimli gruplar Agos gazetesinin önüne siyah çelenk bıraktı

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1915'te katledilen Ermeniler Diyarbakır'da da anıldı. Törene HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Belediyesi Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak ve HDP Diyarbakır Milletvekili ve adayı Altan Tan katıldı

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Haydarpaşa Garı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi 1915'te sürgüne gönderilen Ermeni aydınları andı

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