Dünyadan 1 Mayıs manzaraları
01 Mayıs 2016 20:26
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1 Mayıs İşçi Bayramı dünya genelinde birçok ülkede coşkuyla kutlandı.
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Dünyanın dört bir yanındaki emekçiler, 1 Mayıs için meydanları doldurdu. (Rusya)
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Rusya, Fransa, Güney Kore, Malezya, Filipinler ve Hong Kong'da binlerce kişi kutlamalar için sokaklardaydı. (Rusya)
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Sendikaların başını çektiği eylemlerde göstericiler, çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesini istedi. (Rusya)
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Tüm dünyada kutlamalar renkli geçerken, Filipinler'deki gösteride Devlet Başkanı Benigno Aquino'nun kuklası yakıldı. (Filipinler)
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