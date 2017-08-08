Dünden bugüne ODTÜ ormanı

Ankara'nın akciğeri olan 30 km2'lik ODTÜ Ormanı'nın korunması ile ilgili olarak çalışmalar yürüten "ODTÜ Savunulmalıdır" isimli twitter hesabında ODTÜ'yü yeşertme çalışmaları kapsamında yapanlara dair görüntüler paylaşıldı.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ODTÜ ormanını hedef alan yol projesine karşı çıkan, 'ODTÜ Savunulmalıdır' isimli hesapta "Ormanlarımızı parsel parsel peşkeş çekenlerin değil, dünden bugüne bozkırı yeşertenlerin yolunda #ODTÜyeSahipÇık" mesajı paylaşıldı.
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Yıllarca kocaman bir bozkırın ortasında emek emek yeşillendiren ODTÜ Orman'ın yol yapma bahanesiyle yok edileceği belirtilen hesapta ormana sahip çıkılması istendi.
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Yolun geçeceği güzergah üzerinde yapılan incelemeler hakkında da bilgiler paylaşılan hesapta yol yapımının ekolojik tahribat yaratacağı belirtildi.
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ODTÜ yerleşkesinin, İç Anadolu'nun olabildiğince az müdahale edilmiş, doğallığını koruyan birkaç bozkır ekosisteminden birini barındırdığının da altı çizildi.