Dükkânın önündeki köpeği önce sevdiler sonra çaldılar!
17 Ocak 2022 11:48
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İstanbul, Kağıthane’de sevgili iki genç, sahibi tarafından işyerinin önüne bırakılan “Badem” isimli Chiwawa cinsi köpeği önce sevdi, sonra çaldı.
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Sahibinin şikayeti üzerine çift, Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Köpek ise sahibine teslim edildi.
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Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yatak satın almak için cadde üzerindeki bir işyerinin önüne gelen Nevzat K., yaklaşık 7 yıldır sahibi olduğu Badem'i dükkanın önüne bıraktı. Bir süre sonra kapalı kasa bir minibüsten inen sevgili çift, yürüyerek işyerinin önüne geldi. Buradaki köpeği gören genç kadın, köpeği kucağına alarak sevmeye başladı. Sonrasında genç kadın etrafına baktıktan sonra sevgilisi ise köpeği severek götürerek geldikleri araca bindi.
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Görüntülerde, şahsın köpeği kucağına aldığı, genç kadının ise bir süre köpeği sevdiği görülüyor. Genç adam köpekle birlikte yürüdüğünün yansıdığı görüntülerde, diğer şüphelinin ise sık sık arkasını dönerek işyerine baktığı, sonrasında da diğer şüphelinin yanına gittiği, ikilinin birlikte uzaklaştığı görüldü.
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Olayın ardından işyerinden çıkan Nevzat K. köpeğine seslenerek aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine işyerinin güvenlik kamera görüntülerine bakan K., köpeğinin iki genç tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Nevzat K., köpeğinin çalındığını düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak önce gençlerin bindiği minibüsün plakasını tespit etti.
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Plakayı sorgulayan Kağıthane polisi, şahısların Yahya Kemal Mahallesi’nde bir sokaktaki binada yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, Furkan Ü. ile sevgilisi Sena Gözde K.’yı yakaladı.
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Badem, sahibinde teslim edilirken, çift ise Emniyet'te ifadeleri alınarak “hayvan hırsızlığı” suçundan adli işlemleri yapıldı ve savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (İHA)