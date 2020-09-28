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Düğünden insana, Koronavirüs'ten vahşi yaşama: Yılın en iyi drone fotoğrafları belirlendi

Yılın en iyi drone fotoğrafları belirlendi. 2020 Drone Fotoğraf ödüllerinde en iyi 30 kare belirlendi. Seçilen karelerin doğa fotoğrafı, düğün fotoğrafı, pandemi temalı fotoğraf gibi çeşitli kategorileri bulunuyor. Fotoğraflar birinci, ikinci ve 'en beğenilenler' olarak ayrıldı.

28 Eylül 2020 11:46

131

Yılın en iyi drone fotoğrafları belirlendi. 2020 Drone Fotoğraf ödüllerinde en iyi 30 kare belirlendi. Seçilen karelerin doğa fotoğrafı, düğün fotoğrafı, pandemi temalı fotoğraf gibi çeşitli kategorileri bulunuyor. Yılın en iyi 30 drone fotoğrafını Bored Panda derledi. Fotoğraflar birinci, ikinci ve 'en beğenilenler' olarak ayrıldı.

231

Yılın fotoğrafı

331

Doğa kategorisi birincisi

431

Vahşi yaşam kategori birincisi

531

Doğa kategori ikincisi

631

İnsanlar kategorisinde en beğenilen

731

Şehir kategorisinde en beğenilen

831

Covid-19 döneminde hayat kategorisi

931

Covid-19 döneminde hayat kategorisi

1031

Şehir kategorisinde en beğenilen

1131

İnsanlar kategorisi birincisi

1231

Doğa kategorisi en beğenilen

1331

Soyut kategori birincisi

1431

Doğa kategorisi en beğenilen

1531

Vahşi yaşam kategorisi en beğenilen

1631

Soyut kategoride en beğenilen

1731

Düğün kategorisi birincisi

1831

Düğün kategorisi ikincisi

1931

Vahşi yaşam kategori ikincisi

2031

İnsanlar kategorisi en beğenilen

2131

Spor kategorisi birincisi

2231

Soyut kategori en beğenilen

2331

Doğa kategorisi en beğenilen

2431

İnsanlar kategorisi ikincisi

2531

Düğün kategorisi en beğenilen

2631

İnsanlar kategorisi en beğenilen

2731

Covid-19 döneminde hayat ikincisi

2831

Düğün kategorisi en beğenilen

2931

Spor kategorisi en beğenilen

3031

Spor kategori ikincisi

3131

Soyut kategori en beğenilen

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