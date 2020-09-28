Düğünden insana, Koronavirüs'ten vahşi yaşama: Yılın en iyi drone fotoğrafları belirlendi
Yılın en iyi drone fotoğrafları belirlendi. 2020 Drone Fotoğraf ödüllerinde en iyi 30 kare belirlendi. Seçilen karelerin doğa fotoğrafı, düğün fotoğrafı, pandemi temalı fotoğraf gibi çeşitli kategorileri bulunuyor. Fotoğraflar birinci, ikinci ve 'en beğenilenler' olarak ayrıldı.
28 Eylül 2020 11:46
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Yılın en iyi drone fotoğrafları belirlendi. 2020 Drone Fotoğraf ödüllerinde en iyi 30 kare belirlendi. Seçilen karelerin doğa fotoğrafı, düğün fotoğrafı, pandemi temalı fotoğraf gibi çeşitli kategorileri bulunuyor. Yılın en iyi 30 drone fotoğrafını Bored Panda derledi. Fotoğraflar birinci, ikinci ve 'en beğenilenler' olarak ayrıldı.