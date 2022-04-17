"Dudaklarımı kestirseydim belki de Emre Altuğ, Emre Altuğ olmayacaktı!"
Kalın dudaklarıyla tanınan Emre Altuğ, "Küçülttürecektim. Bir estetik cerrahtan bunun randevusunu da aldım. Belki dudaklarımı kestirseydim, Emre Altuğ, Emre Altuğ olmayacaktı." dedi
17 Nisan 2022 16:29
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Kalın dudaklarıyla tanınan Emre Altuğ, "Küçülttürecektim. Bir estetik cerrahtan bunun randevusunu da aldım. Belki dudaklarımı kestirseydim, Emre Altuğ, Emre Altuğ olmayacaktı." dedi
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‘İbret-i Alem’ şarkısıyla tanınan, şimdilerde 'Bal Gibi' adıyla yeni bir şarkı çıkaran Emre Altuğ, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda, 52 yaşında olmasına rağmen kendini 30’larında hissettiğini söyleyerek, genç görünmesinin sırrını, "Krem falan kullanamam, öyle bir sabrım hiç yok. Estetik de yaptırmadım. Yüzüm gözüm genetik. Sadece bir arkadaşım aracılığıyla arada bir vitamin iğnesi yaptırıyorum. Rahmetli annem de yaşını göstermezdi. Babam 90 yaşında, hâlâ yaşını göstermiyor" diye açıkladı.
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İlk ünlü olduğu dönemden bu yana dudakları hep çok beğenilen Altuğ, kalın dudaklı olmasının hayatına yansımasını şöyle anlattı:
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"Konservatuvara ilk girdiğimde dudağım kalın olduğundan diğer arkadaşlarım kadar seri konuşamıyordum. Dönmüyordu dudaklarım. Babam doktor, bizde çözüm nettir; kes, biç ya da ilaç kullan. Ben de dudaklarımı kestirmeye karar verdim. Küçülttürecektim. Bir estetik cerrahtan bunun randevusunu da aldım. Gidecekken vazgeçtim."
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Altuğ dudak estetiğinden vazgeçme nedenini, "Okulda dudak çalışma yöntemlerini çeşitli aletlerle öğrettiler" dedi ve ekledi: "Belki dudaklarımı kestirseydim, Emre Altuğ, Emre Altuğ olmayacaktı."