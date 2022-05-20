Dua Lipa, "Barbie" filminin kadrosuna katıldı

Greta Gerwig’in merakla beklenen “Barbie” filmi, oyuncu kadrosuna eklenen isimlerle ilgi uyandırmaya devam ediyor.
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Başrolünü Margot Robbie’nin üstlendiği filmin dev oyuncu kadrosunda Ryan Gosling, America Ferrera, Simu Liu, Issa Rae, Michael Cera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Ferrell, Kingsley Ben-Adir, Emerald Fennell, Hari Nef, Ncuti Gatwa, Rhea Perlman, Scott Evans ve Connor Swindell yer alıyor.
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The Irish Sun’da yer alan bir haber, filmin oyuncu kadrosuna şarkıcı Dua Lipa ve Gerwig'in “Lady Bird”, “Little Women” filmlerinde de birlikte çalıştığı Saoirse Ronan’ın projeye dahil olduğunu belirtti.
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Greta Gerwig, filmin senaryosunu Noah Baumbach ile birlikte kaleme aldı. Barbie’nin yaşadığı dünyayla uyuşmadığını fark edeceği ve yeni bir yaşam arayacağı filmde hem Barbie’nin hem de Ken’in farklı versiyonlarının yer alacağı hakkında bir söylenti de ortaya atıldı. The New York Times’tan Kyle Buchanan, filmle alakalı kaynaklardan, Margot Robbie, Issa Rae ve Hari Nef’in Barbie versiyonlarını; Ryan Gosling, Simu Liu ve Ncuti Gatwa’nın ise Ken versiyonlarını canlandıracağını öğrendiğini duyurdu.
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Önümüzdeki yılın en çok merak uyandıran filmlerinden biri olan “Barbie”, 21 Temmuz 2023’te; yine dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Christopher Nolan imzalı “Oppenheimer” ile aynı anda vizyona girecek.