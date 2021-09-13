Dr. Mehmet Öz açıkladı: İşte libidoyu artıran 5 besin!
Ünlü kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, libidoyu arttırmanın yolunu açıkladı.
13 Eylül 2021 22:10
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Ünlü kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, libidoyu arttırmanın yolunu açıkladı.
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Sağlıklı ve daha aktif bir seks hayatı için bu önerileri mutlaka dikkate almalısınız.
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Kereviz, bir feromon başlatıcı olan aldosteron içerir. Feromon, ter bezleri tarafından salgılanan kokusuz kimyasal sinyallerdir.
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Muz, testosteron salgılanmasını tetikleyen bromelain enzimini içerdiğinden erkek libidosunu artırmaya yardımcı olur.
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Kuşkonmaz, folat bakımından zengindir. Folik asidin besinlerde doğal olarak bulunan cinsi folat, orgazm sırasında salgılanan histamin kimyasalı üretimini düzenler.
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Kabak çekirdeği, kadın ve erkekteki testosteron üretiminde önemli rol oynayan çinko içerir ve aynı zamanda kadınlarda cinsel arzuyu artırır. Balkabaklı tart kokusu da işe yarayabilir.
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Omega-3 yağ asitleri bakımından çok zengin olan ceviz, beyindeki dopamin ve arjin seviyesini yükseltir. Bu da nitrik oksit üretimini artırır. Nitrik oksit, ereksiyon için gereken kimyasal bileşiktir; kan damarlarını genişleterek kan dolaşımının rahatlamasını sağlar. (Elle dergisinden alıntıdır)