Döviz kuru kahveyi de vurdu: Kilosu 30 liradan 140 liraya yükseldi!
03 Aralık 2021 13:21
110
Dolar kuru kahve fiyatlarını da vurdu. Fiyatlar 11 ayda 30 liradan 140 liraya yükseldi. Kahve çekirdekleri arasında kilosu 240 lira olan da var.
210
Türkiye'nin en eski kahve şirketlerinden biri olan Kurukahveci Mehmet Efendi'nin fiyatları da kurdan etkilendi. Sene başında 30 lira olan Türk kahvesinin kilosu, ağustosta 90 liraya, bugünlerde ise 140 liraya yükseldi.
310
Kahve fiyatlarındaki artışın ardından 72 gram olan en küçük paketi 10 lira, 107 gramı 15 lira, 250 gramı 35 lira ve yarım kilosu 70 liradan satılıyor. Farklı ülke kahvelerinin kilogram fiyatları ise 200 ile 240 lira arasında değişiyor.
410
Artışın nedeni; iklim krizi nedeniyle üretimin azalması, salgın ile birlikte dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntısı ve artan döviz kurları olarak gösteriliyor. Satıcılar ise 2 haftadır fiyatların engellenemez şekilde arttığını belirterek, artışın ana sebebini döviz kuruna bağlıyor.
510
İstanbul'un Eminönü'nde semtinde bulunan Kurukahveci Mehmet Efendi'de kuyruğa giren Ayla Taba, kahvenin artık tuzlu olmaya başladığını belirtiyor. Kahveyi artık daha az aldıklarını belirten Taba, "15 liraya 100 gramını aldım. Eskiden daha uygundu fiyatlar. Daha az alıyoruz mecburen, daha az tüketmeye başladık. Eskiden daha çok içerdik arkadaşlarla, artık daha az içeceğiz. Tuzlu olmaya başladı" dedi. Sema Gökçen Saltık ise, "Fiyatlar o kadar yüksek ki inanılır gibi değil. Ama hâlâ bu kuyruk niye ben anlamadım. 100 gram kahve 15 lira, 3 paket aldım dünyanın parası. Kahve içmem, güzelim çayımız var" diye konuştu.
610
Kahve satıcıları da fiyatlardan rahatsız. Kahve satıcısı Muhammet Başer, "Yaklaşık 2 haftadır önlenemeyen bir zam süreci var. Biz bile artık fiyat vermekte zorluk yaşıyoruz. Bunun sebebini kime sorsak herkes doların yükselmesine bağlıyor. Kolisinden, kolinin içine konulan naylonunda, ham maddesine kadar zamlandığı için fiyatının arttığı söyleniyor. Üreticinin nasıl bir sıkıntısı var onu hala çözmüş değiliz ama gereğinden fazla bir artış var. Brezilya'da olan bizi nasıl etkiliyor peki ilgilendiğimiz bir şey değil. Ortalama her üründe yüzde 60-70 bazı ürünlerde yüzde 100 fiyat değişikliği oldu" diye konuştu. Başka bir kahve satıcısı ise, "Toptancılar yükseltiyor ama onlara suç atamayız, gelen mal yüksek geliyor, onlarda fiyatları yükseltiyor. 100 gramda 12 liradan 15 liraya çıktı, kiloda 90 liradan 140 liraya çıktı" dedi. (DHA)