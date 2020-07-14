Adalet Ağaoğlu ile fotoğraflarını paylaştılar

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun 91 yaşında hayatını kaybetti. Ağaoğlu'nun ardından dostları birlikte çektirdikleri paylaşarak duygularını dile getirdiler.
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Yazar Özgür Topyıldız, ''Eserleriyle hep yaşayacak. Güle güle Adalet Ağaoğlu. En sevdiğiniz yazarlar anketlerinde hep Yaşar Kemal'le birlikte andığım, Üç Beş Kişi'yle Eskişehir'e selam çakan... #adaletağaoğlu #1994'' diyerek andı.
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Yazar Buket Uzuner, Ağaoğlu'nu, "Edebiyatımızın önemli yazarlarındandır ve hep öyle kalacaktır. Uğurlar olsun'' sözleriyle andı.
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Yazar Cüneyt Ayral Ağaoğlu'la çektirdiği fotoğrafına altına, ''#adaletağaoğlu #rip #büyükkayıp #edebiyat #üzgünüm'' diye yazarak andı.
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Gazeteci Sibel Oral ise, Ağaoğlu'nu, ''Niyetim bozuk' demişti yıllar önce, sonra da saatlerce gülüşmüştük o yaşında. Sen çok güzeldin #AdaletAğaoğlu'' notuyla andı.