'Dört büyükler'in borcu 13 milyarı geçti; Fenerbahçe 5.2 milyar TL'yle en borçlu kulüp!
13 Ekim 2020 13:48
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Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un, 2012 yılında sadece 2 milyar lira borçla yükümlüyken bu rakam 8 sezon sonunda 13 milyar lirayı geçti
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Böylece salt 8 yılda 4 kulübün borçlarındaki artış oranı yüzde 534 oldu
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Fenerbahçe'nin toplam borcu yaklaşık 5,2 milyar liraya yükselmiş durumda. Kulübün 8 sezon önceki toplam borcu 568 milyon liraydı
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8 yıl önce 585 milyon lira olan Beşiktaş'ın borcu, 3,33 milyar liraya yükseldi.
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Sekiz yıl önce 731 milyon liralık borç yükümlülüğü bulunan Galatasaray'ın ise şu an itibarıyla toplam borcu 3,3 milyar lirayı bulmuş durumda
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Trabzonspor'Trabzonspor'un son bildirimine göre bordo-mavili kulübün ağustos ayı itibarıyla toplam borcu 1,25 milyar lira
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