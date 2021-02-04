Donarak ölen yavruların yanından 5 gündür ayrılmıyor!
Van'da bir köpek iki gün arayla donan yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor. Anne köpek, durumu görerek üzülen vatandaşlarca besleniyor.
04 Şubat 2021 10:49
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Van'da bir köpeğin, eksi 20 derecede donan 2 yavrusunun başında, kar altında 5 gündür beklemesi, görenleri duygulandırdı.Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde, sokak köpeğinin yavrusu donarak öldü. Köpek, saatlerce yavrusunun başında bekledi. Eksi 20 derecede köpek, zaman zaman yavrusunu yaladı, kokladı ve yanında yattı.
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Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde, sokak köpeğinin yavrusu donarak öldü. Köpek, saatlerce yavrusunun başında bekledi. Eksi 20 derecede köpek, zaman zaman yavrusunu yaladı, kokladı ve yanında yattı.
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Yavrusunun başından bir an ayrılmayan köpek için mahalleliden bazıları yiyecek bıraktı. Sokak köpeği, 2 gün sonra yine donan diğer yavrusunun ölüsünü de aynı yere getirip, başında bekledi. Telef olan yavrularının başında 5 gündür bekleyen köpeği görenler, duygulandı.
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Donarak ölen yavruların yanından 5 gündür ayrılmıyor!
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Donarak ölen yavruların yanından 5 gündür ayrılmıyor!
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Donarak ölen yavruların yanından 5 gündür ayrılmıyor!