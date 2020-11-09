Donald Trump'ın eski danışmanı: Melania Trump boşanma davası açacak
Geçtiğimiz günlerde ABD başkanlık seçimlerini rsemi olmayan sonuçlara göre Joe Biden’a kaybeden Donald Trump’ın evliliğinin sona ereceği iddia edildi
09 Kasım 2020 17:28
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Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Manigault Newman, 15 yıllık evliliğin sona erdiğini iddia ederek, "Melania boşanmak için dakikaları sayıyor" dedi.
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Trump’ın kasım ayı başında istifa eden danışmanı Omarosa Manigault Newman, Milliyet’in Daily Mail’den aktardığı habere göre Melania’nın boşanma davası açmak için geri sayıma başladığını belirtti.
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Newman, çiftin evliliklerinin çok tuhaf olduğunu ve Trump’ın Melania’yı emir kulu gibi gördüğünü söyledi.
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NTV'nin haberine göre; Newman açıklamasına şöyle devam etti: "Bu evlilik hakkında yorum yaparken çok dikkatli davranıyorum çünkü kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilseniz başınız döner. Ben Trump ve Melania çiftini ilk görüşmeye başladıklarından bu yana tanıyorum. 17 yıllık ilişkilerinde Trump ve eşi bazen birbirlerini çok sevdiler. Ancak bazen de Trump eşine tam olarak köle muamelesi yaptı. Birçok kez medya önünde Melania'nın Trump'ın elini tutmak istememesi de evlilikleri hakkında ipucu veriyordu."
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Newman, Melania’nın boşanma işlemlerine başlaması için Beyaz Saray’dan taşınmalarını beklediği söyledi.