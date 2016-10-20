Donald Trump hakkında 25 inanılmaz gerçek

Donald Trump hakkında gerçekten her şeyi bildiğiniz kanısında mısınız? Bir daha düşünün. Başkanlığa aday Trump hakkındaki 25 gerçek sizi şaşırtacak. Trump’ın siyasi anlayışı kutuplaştırıcı olmakla beraber, Amerikan tarihindeki bütün başkan adaylarının en ilginçleri arasındadır. Kanalların reyting oranını yükselten, inançsızlığıyla gazetelere manşet olan, abartılı konuşma sanatıyla insanların ilgisini her defasında çekmeyi başaran Trump, bunların yanı sıra, eyleme döktükleri ve söyledikleriyle insanları şaşırtmaya devam etmektedir. Donald Trump hakkında, aşağıda listelenmiş olan 25 inanılmaz gerçek de sizleri şaşırtacak gerçekler arasındadırlar.
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Trump’ın para kazanmak için her şeyi yapabileceği ve yapabileceklerine, ilgilenmediği ürünleri üretmenin de dâhil olduğu apaçık ortadadır. Abisi alkol bağımlılığından öldüğünden ötürü alkolden uzak duruyor olmasına rağmen 2006 yılında “Trump Votka” ürününü piyasaya sürmüştür. Beklendiği gibi insanlar, katılınmayan şeylere dâhil olunmaması gerektiğini savunmuş; Trump Votka ürünü 2011’de iflas etmiştir.
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Bundan birkaç yıl önce Vanity Fair dergisinde çalışmakta olan bir editör, Trump’a “kısa parmaklı görgüsüz kimse” adını takmıştır. Trump bu ifadeden öyle rahatsız olmuştur ki altın kağıda sarılı parmaklar eşliğinde ellerinin fotoğrafını derginin editörüne göndermiştir. Trump sürekli olarak bu resimleri göndermekle kalmamış; aynı zamanda da parmaklarının orantılı olduğunu kanıtlamak için el izlerini de göndermiştir.
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Trump’ın masa oyunu, başarıyla ilerlemesi üzerine, 1989’da Milton Bradley tarafından ortaya çıkarılmıştır. Trump, milyon dolarlık gayrimenkul imparatorluğu kurmak için babasından borç aldıktan sonra medyada bir ikon haline gelmiştir. Oyuncuların, Trump gibi, büyük bir şans eşliğinde yükselmeleri mümkündür; ama Trump’ın, oyun piyasaya sürüldükten sonraki yılda yaşadığı gibi, her şeylerini kaybetmeleri de mümkündür. Oyun Trump adına büyük bir çöküştür, fiyaskodur.
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Trump, 1990 yılında “Hayaletler Beceremez ki” filmindeki rolü ile Altın Ahududu En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Filmde Trump’ın Bo Derek karakteriyle iş toplantısında olduğu bir sahne yer almaktadır. Bo Derek hariç herkese görünmez olan hayali kocası, toplantı süresinde karaktere yardım etmiştir. Eğer bu filmi duymadıysanız, filmin karakterlerinden birinin Altın Ahududu Ödülü almasının bir nedeni olduğunu bilin.
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Trump’ın bu planın işe yarayacağını düşünmüş olması gerçekten ilginç. Milyarder Trump Obama’ya, golf derslerine ücretsiz katılım teklif etmiştir. Ama işin içinde bir bit yeniği vardır —bu bir tuzaktır: Obama, teklifi kabul etmesi halinde, başkanlıktan istifa etmek zorunda kalacaktır. Açıkçası ücretsiz golf Obama’nın başkanlığı bırakması için yeterince cezbedici değildir; dolayısıyla Obama özgür dünyanın lideri olarak kalmaya karar vermiştir.
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Jeb Bush, Donald Trump’ın tokalaşmayı sevmeyen bir temizlik hastası olduğunu sık sık söylemeyi kendisine bir görev edinmiştir. Trump’ın ellerini temiz tutmayı tercih ettiğini ve kamuya mâl olmuş biri olarak konumu gereği birçok kişiyle tokalaşmak zorunda kalmasından rahatsız olduğunu belirtmeden edemez. Bush bir yılda altmış beş bin kişiyle tokalaşmasının bekleneceğini dile getirmiş; bunu yapmayı reddetmesinin saygısızlık olarak görüleceğini, bu durumun ilerdeki başkanlığı için problem yaratabileceğini belirtmiştir.
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1991’de Donald Trump birçok bankadan milyonlarca lira borç almış ve bu borçlarını ödemek için bütün mallarını dağıtmak zorunda kalmıştır. American Express yatını almış, Citigroup’un bir hava yolunu ve birçok perakende ticaret işini almış, Bankers Mannathan’daki Grand Hyatt’ın kontrolünü ele geçirmiştir. Bankaların hiçbiri ekonomik durgunluğun ortasında mülkiyet edinmesine vesile olmamıştır. Paralarını geri almak adına tek yol budur.
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Trump, servetiyle ilgili söylenilen yalanlardan ötürü, bu konuda ona iftira atmış olan insanlara dava açmıştır. Çünkü Trump ne servetinin sürekli değiştiğini ne de birkaç yıldır borç batağına saplanmış olduğunu düşündüğünden dolayı, bunların saçma olduğu kanısına varmıştır. Bir dava süresince dayanıklı kalmış; sonrasında ise net servetinin sürekli dalgalandığını ve bu durumun, “kendisini nasıl hissettiği” de dâhil olmak üzere birçok faktöre dayanmakta olduğunu kabul etmiştir. Yine de markasının servetine dâhil edildiğini ve servetinin şu anki değerinin 7 milyon dolardan fazla olduğunu öne sürmüştür.
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Trump vermiş olduğu bir röportajda, birinci sınıftaki haliyle birebir aynı olduğunu iddia etmiştir. Huylarının ve kişiliğinin hiç değişmediğine inanmaktadır. Öğretmenlerine silgi atması ve doğum günü partilerinde pasta fırlatmasıyla bilinen birinci sınıftaki halinin göz önünde bulundurulması durumunda, bu epey ürkütücü. Trump öğretmenini, müzikle ilgili hiçbir şey bilmediğini iddia etmesi üzerine, lekelemekten geri kalmamıştır. Trump’ın bu davranışını, “son derece normal” kelimeleri eşliğinde nitelendirmek mümkündür; çünkü her daim çabuk öfkelenmiş, destekçilerinin başvurmakta olduğu şiddeti her daim savunmuştur.
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Trump’ın yönetimi altında olan emlak şirketinin, evleri belirli ırklardan insanlara kiralamıyor olduğundan ötürü, ayrımcılıkla suçlandığı iddia edilmiştir. Halen şirkette çalışmakta olanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; başvuran kişilerin ırkını belirtmek ve başvuru yapan tüm siyahilerin cesaretlerinin kırıldığını söylemek adına, mahkemeye gitme kararı almışlardır. Trump daha sonra davayı yatıştırmaya karar vermiştir.
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Trump 2000 yılında Reformist Parti’nin bir üyesi olarak, partiye başkanlık teklifini sunmuştur. Bu konuda, başkan yardımcısı olmayı düşünen Jesse Ventura’nın desteğini de almıştır. Trump yarıştan çıkmış; fakat yine de California ve Michigan ön seçimlerini kazanmıştır. Seçimlerin ilk aşamasında elde etmiş olduğu başarı, farklı bir teklifle ilerlemesi konusunda onun için yeterli olmuştur.
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Donald Trump, Ivana ile evlendiği dönemde, Marla Maples ile yasak bir ilişki yaşamaktadır. Ivana Aspen’de Donald ile tatildeyken ilişkiyi ortaya çıkarmış; Marla ile yüzleşmeye karar vermiştir. Her ikisi de restorandayken, insanların içinde Marla ile yüzleşmiştir. Marla, Donald’ın karşılaştığı en iyi kadın olduğuyla övündüğü için, iş için harika olduğunu söylemiştir. Fakat Ivana ve Donald çifti yakın zamanda boşandıklarından ötürü bu iş, evlilikleri açısından kötü olmuştur.
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Trump’ın babasından kalan miras öylesine yüklü bir miktardı ki, mirası indexli yatırım fonuna yatırması ya da biriktirmesi halinde de aynı servete sahip olabilirdi. Birçok insan için bu aslında, Trump’ın para konusunda, söylediği kadar iyi olmadığının bir göstergesiydi. Çünkü mevcut mirasın göz önünde bulundurulması halinde Trump’ın birçok işinin net serveti, şu anki halinden çok daha fazlası olmalıydı.
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John O’Donnell “Trumped” adında bir kitap yazmıştır. Kitapta Trump’ın Plaza Hotel’de başkanlık dönemi sona erdikten sonra, Trump Castle’de ve Trump Plaza’da parasını sayan siyahi muhasebecileri şikâyet etmeye devam ettiğini ifade etmiştir. Trump’ın parasını saymasını istediği kişilerin her gün sinagog şapkası takan kısa boylu kişiler olduklarını da belirtmiştir. Trump daha sonra O’Donnell’in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir. Cumhuriyetçi adaylığını açıkladığından beri sayısız ırkçı ifadeler kullanan birisi için bu durum hiç şaşırtıcı değil.
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Çırak, kısa süreliğine, oldukça popüler bir televizyon programı halini almıştır. Trump’ın görünür olmasına yardım etmiş; markasını ve ürününü yaygınlaştırmasına vesile olmuştur. Ayrıca Trump’a yeni ilişkiler kurması konusunda ön ayak olmuş; ona reklamcılık girişimi fırsatı vermiştir. Trump için çok iyi bir maaş çeki niteliği taşımıştır. Bir sezonda 15 bölümden oluşan bu program sayesinde bir yılda toplam 5,6 milyon dolar kazanmıştır.
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Trump’ın birinci sınıftan; yani askeri okula gönderildiği 10’lu yaşlarından beri değişime uğramamış olduğunu gözlemlemek mümkündür. Trump’ı düzelmesi umuduyla New York Askeri Akademisi’ne göndermeyi düşünen ailesi, onu büyük sıkıntıya sokmuştur. Eğer bu Trump’ın düzelmiş haliyse, önceki halini bilmek istiyor olduğumuzdan emin olmadığımı belirtmek durumundayım. Trump, Vietnam Savaşı’ndan kaçmak için 4 kere askerliğini tecil ettirdiği için asla askeri yeteneklerini kullanmayı öğrenememiştir.
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Late Night With Conan O’Brien adlı programda Conan O’Brien ile gerçekleştirmiş olduğu röportajda Trump, hiç ATM kullanmadığını söylemiştir. Trump böyle söyleyene dek, bunun övünülecek bir şey olduğunu bilmiyorduk. Trump zengin bir çevrede yetiştiği için ve çevresinde muhtemelen onun için ATM’ye gidecek birileri olduğu için bu doğru olabilir. Trump muhtemelen cüzdan veya kredi kartı bile taşımaz. Çünkü çevresi, bu önemsiz işi onun için yapabilecek insanlarla doludur.
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Trump New Jersey eyaletinin Atlantic City kentinde Trump Plaza’da birçok WWE etkinliğine ev sahipliği yapmış ve sıklıkla ön sıralardaki yerini almıştır. Trump WWE’nin sahibi Vince McMahon’u gölgede bırakmak için çatıdan on binlerce dolar düşürdüğü zaman, WWE ününe kavuşmuştur. Bu ilginç mücadelede Trump McMahon’ın kafasını tıraş etme hakkı kazanmış ve reklama vermiş olduğu katkılardan dolayı Şeref Kürsüsü’nde yer almıştır.
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Donald Trump’ın, Trump Tower’ı inşa etmesi adına sözleşme imzaladığı şirket, ülkede kaçak olan 200 adet Polonyalı işçi kiralamıştır. İşçiler saat başına 4-5 dolar almış, on iki saat boyunca çalışmak zorunda bırakılmışlardır. İşçiler belge sahibi olmadıklarından ötürü işverenler, iş hukukuna uymak zorunda değillerdir ve bu yüzden bu iş yanlarına kar kalmaktadır. Trump kaçak işçilerle ilgili bütün bildiklerini inkar etmiştir. Fakat onlar alacakları parayı istediklerinde onları sınırdışı etmekle tehdit etmekten geri kalmamıştır.
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Hâlâ anlayamamış olduğumuz tuhaf kavgada Bill Maher, talk şovda Donald’ın bir maymunun oğlu olduğunu söylemiştir. Trump’a, babasının gerçekten bir insan olduğunu kanıtlaması ricasında bulunmuş; 5 milyon dolar ödül teklif etmiştir. Trump nüfus cüzdanını-doğum belgesini göstermiş ve 5 milyon doları ödemeyi reddettiğinde Maher’e dava açmıştır. Nihayetinde dava düşmüştür.
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İskoçya Üniversitesi Donald Trump’a, bir girişimci ve iş insanı olarak elde ettiği başarılardan dolayı onursal derece vermiştir. 2015’te üniversite, Trump’ın artık üniversitenin dünya görüşünü ve değerlerini yansıtmıyor olduğu gerekçesiyle, derecesini geri almakta karar kılmıştır. Böylelikle Donald Trump, İskoçya’daki resmi iş temsilciliği statüsünü kaybetmiştir. İskoçya’nın kararını anlıyoruz. Çünkü biz Donald Trump’ın varlığını iptal etmek isteyenlerdeniz.
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Geçen yılın haberlerinde konusu sıklıkla geçmiş olduğundan ötürü, Trump’ın ününün lekelenmiş olduğu gerçeğine tanık olmuş olabilirsiniz. Trump şöhretini, televizyon programının popüleritesine ve Çırak filmine borçludur. Trump, şovuyla eğlence sanayisine vermiş olduğu katkıdan dolayı 2327. yıldıza layık görülmüştür. Trump şov yapmanın eğlenceli bir deneyim olduğunu ve şova çıkan her kadının onunla flört ettiğini söylemiştir. Trump bunu kesinlikle yakışıklılığına ve “patron” sıfatından uzak oluşuna borçludur.
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Trump iyi eğitimli siyahi bir adamın iş piyasasında beyaz bir adamdan daha avantajlı olduğunu söylemiştir. Ayrıca yeniden başlama şansı olması halinde iyi eğitimli siyahi biri olmayı tercih edeceğini de ifade etmiştir. Çünkü Trump gerçekten siyahilerin bir avantajı olduğuna inanır. Amerika siyahi bir başbakan seçtiği için ırkçılığın etkisinin kaybolduğuna inanmaktadır. Sürekli olarak ırkçı sözler sarf eden ve siyahi muhasebecilerin (gerçekten iyi eğitimli) parasını saymasına dahi izin vermeyen birisinden bunları duymak gerçekten ilginç.
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İngiliz Parlamentosu Trump’ın ülkeye girmesine izin verilip verilmeyeceğini tartışmak için toplanmıştır. Tartışma; Trump’ın kötü sözleri, ahlaksız ve saygısız davranışlarından dolayı girişini engellemek adına iki yüz elli bin Britanyalı tarafından toplanan imzalara cevap niteliğinde ortaya çıkmıştır. İmzalar, konunun İngiltere Parlamentosu tarafından tartışmaya sunulması adına, yeterli sayıdaydılar. Parlamento bütün zamanını hakaretler savurmak ve ırkçı söylemleri kınamakla geçirdi.
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Böyle bir duruma sıklıkla şahit olmadığız; denk gelmemiz halinde garipsediğimiz gerçeği yadsınamaz. Trump parmaklarının yağlanmasını istemediğini söylemektedir ve elleri konusunda gerçekten hassastır. Kırıntıları yemediği için pizzayı kesip yemenin oldukça kolay olduğunu söyler. Trump’ın bugün bildiğimiz Trump haline gelmesinde etkili olan hayatının farklı bölümlerine göz attık. Kendisini ilk düzenleyici ve diğer ülkelerin sevmediği olarak tanımlayan şaibeli bir başkan adayı. Görünenden daha fazla yeteneği var. Örneğin herkese, kadınların onu ne kadar çok sevdiğini söyleme takıntısı vardır; parmaklarının boyutu konusunda endişelidir ve siyahi insanlara güvenmez; ama onlardan biri olmak ister. Kısacası biz onun hem sürprizlerle dolu hem de Amerika’nın başına gelebilecek en kötü şey olduğunu, rahatlıkla söyleyebiliriz. (Gaia)