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Domenec Torrent'ten veda mesajı!

Galatasaray'da yeni sezonda takımda olup olmayacağı merak edilen Domenec Torrent söylentilere son noktayı koydu. İddiaya göre İspanyol çalıştırıcının, futbolculara bir veda konuşması yaptığı öğrenildi

04 Mayıs 2022 19:29

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Galatasaray, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Domenec Torrent yönetiminde başlarken, İspanyol teknik adam futbolculara "Gelecek sezon yokum" dedi.

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Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; antrenman öncesinde futbolcularına bir konuşma yapan Torrent, "Ben yeni sezonda yokum. Sizlerden son isteğim; kalan 3 maçta Galatasaray’a yakışan mücadeleyi sergilemeniz" ifadelerini kullandı.

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Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Torrent'in menajeri de ayrılık görüşmesi için İstanbul'a gelmişti.

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Sarı-kırmızılılar, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 60 yaşındaki teknik adam ile mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak.

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Torrent'le Başakşehir maçı öncesinde yolların ayrılması durumunda ise Galatasaray'da ligin son 3 maçında U19 takımı teknik direktörü Hakan Balta'nın görev alması bekleniyor.

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