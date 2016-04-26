'Dolmabahçe mutabakatı'nı gazeteler nasıl duyurmuştu?
26 Nisan 2016 21:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dolmabahçe mutabakatıyla ilgili olarak “Dolmabahçe mutabakatı ne ya; terör örgütüyle hiçbir mutabakat söz konusu olmamıştır” sözleri tartışma yarattı. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Dolmabahçe mutabakatı, devlet, Kandil, İmralı ve Erdoğan'ın görüşme trafiğiyle düzenlendi” dedi. Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen görüşmeye İçişleri Bakanı Efekan Ala, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve HDP heyetinden eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP Grup Başkanvekili Pervin Budan ve HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken katılmıştı. 28 şubat 2015 tarihli gazeteler görüşmeyi işte böyle duyurmuştu: