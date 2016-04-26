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'Dolmabahçe mutabakatı'nı gazeteler nasıl duyurmuştu?

26 Nisan 2016 21:34

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dolmabahçe mutabakatıyla ilgili olarak “Dolmabahçe mutabakatı ne ya; terör örgütüyle hiçbir mutabakat söz konusu olmamıştır” sözleri tartışma yarattı. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Dolmabahçe mutabakatı, devlet, Kandil, İmralı ve Erdoğan'ın görüşme trafiğiyle düzenlendi” dedi. Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen görüşmeye İçişleri Bakanı Efekan Ala, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve HDP heyetinden eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP Grup Başkanvekili Pervin Budan ve HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken katılmıştı. 28 şubat 2015 tarihli gazeteler görüşmeyi işte böyle duyurmuştu:

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Hürriyet: Tarihi çağrı

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Sabah: Şimdi barış zamanı

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Cumhuriyet: Dolmabahçe anlaşması

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Sözcü: Atatürk önünde teslimiyet anlaşması

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Posta: Barış çok yakın

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Milliyet: PKK’ya silah bırak çağrısı

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Habertürk: Bu bir çağrıdır

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Yeni Şafak: Silahlara veda çağrısı

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Birgün: Silah bırakma süresi

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Star: Barış baharı

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Zaman: Çözüm sürecinde silah bırakma tartışması

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Özgür Gündem: 10 ilke çağrısı

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Vatan: Silahı bırakın

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Taraf: Silahlara veda çağrısı

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Evrensel: İlk kez ortak açıklama

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Bugün: 10 maddede polemik

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Akşam: Barışa dev adım

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Takvim: Tarihi çağrı

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Milli Gazete: Kritik eşik

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Güneş: Güzel şeyler oluyor

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Milat: Tarih yeniden yazıyor

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Aydınlık: Cumhuriyete silah çektiler

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Yurt: Başkanlık koalisyonu

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Türkiye: Tarihi gün

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Ortadoğu: AKP’den PKK’ya ‘bölünme’ çağrısı

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Millet: Dolmabahçe mutabakatı

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Vahdet: Silah bırakma çağrısı

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Yeni Asya: Adım adım özerklik

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Yeni Akit: Kongreye git silahı bırak

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