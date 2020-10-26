Doların 8 TL'nin üzerine çıkması Twitter'da gündem oldu: 'Al bir keyif çayı iç'
Türk lirası haftaya yeni bir tarihi değer kaybıyla başladı. Dolar, 8.00 TL'nin de üzerine çıkarak zirveye ulaştı. Dolar şu dakikalarda 7.99-8.01 TL aralığında dalgalanıyor. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta PPK toplantısında faiz artırımını 'pas geçmesiyle' döviz kurları yeniden tırmanışa geçmişti. Yeni haftaya zirve değerle başlayan dolar ve Türk lirasının değer kaybı Twitter’da gündem haline geldi. İlk yorumlardan bazıları şöyle:
26 Ekim 2020 10:07
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Uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay’in yöneticisi Timothy Ash: "Türkiye için üzücü. Türkler bu yüzden daha da fakir. Yarım bir düzgün para politikası ayarlamasıyla çok daha iyi olabilirdi."