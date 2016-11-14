Türk Lirası, dolar karşısında rekor düşüşte

Geçen hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanırken, Türk Lirası da haftalık bazda dolar karşısında yüzde 3'e yakın değer kaybetti.
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Cuma günü en düşük 3,2365 seviyesini gören dolar/TL, uluslararası piyasalarda doların yükselişine paralel 3,2792'ye kadar yükselse de haftayı 3,2502'den tamamladı
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Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, en düşük 3,2330 ve en yüksek 3,2665 seviyelerini görmesinin ardından saat 10.20 itibarıyla 3,2650'den alıcı buluyor.
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Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri akışının sakin olduğunu belirterek, ABD 10 yıllık devlet tahvili getirisinin yüzde 2,22 ile 6 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü ve buna bağlı olarak doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı yükselişini sürdürdüğünü kaydediyor.
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Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,2750 ve tarihi zirvesi olan 3,3041'in direnç konumunda takip edileceğini aktaran analistler, 3,2350 seviyesinin ise destek konumuna geldiği ifade ediyor.