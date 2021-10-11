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Dolar 9 lirayı aştı, Twitter gündemine yerleşti: "Damadın kıymetini bilemedik"

11 Ekim 2021 20:13

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Dolar'ın Türk Lirası karşısında değerlenerek rekor seviyelere gelmesi Twitter'da geniş yankı buldu. Kullanıcılar eski Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın döneminin arandığını söyledi

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Emin Çapa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamarıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

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HDP Milletvekili Garo Paylan, Türk Lirasının değer kaybını "tek adam rejimi"ne bağladı

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Fikri Sağlar Merkez Bankası Başkanı'nın değişeceğini ileri sürdü

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Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ise iktidara "Yönetemiyorsunuz" sözleriyle seslendi

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Twitter kullanıcıları, sık sık Berat Albayrak'ın "dolarla ne işiniz var?" sözlerini hatırlattı

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İyi Parti'li Mehmet Aslan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu sırada Dolar kurunun artmasına dikkat çekerek, "Sus bir konuşma ya" dedi

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