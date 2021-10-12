Dolar, 9 liranın üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor; ekonomistler gidişatı nasıl yorumladı?
Dün akşam saatlerinde 9 liranın üzerine çıkarak tarihi zirvesini aşan dolar, bugün sabah saatlerinde 9,03'ü aşarak yeni bir rekor kırdı. Dolardaki yükselişi ve buna bağlı olarak TL'deki değer kaybını ekonomistler sosyal medya hesaplarından değerlendirdi.
12 Ekim 2021 10:30
17
Doların yükselişine ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:
27
Dolar 9.03'ü aştı; ekonomistler gidişatı nasıl yorumladı?
37
Dolar 9.03'ü aştı; ekonomistler gidişatı nasıl yorumladı?
47
Dolar 9.03'ü aştı; ekonomistler gidişatı nasıl yorumladı?
57
Dolar 9.03'ü aştı; ekonomistler gidişatı nasıl yorumladı?
67
Dolar 9.03'ü aştı; ekonomistler gidişatı nasıl yorumladı?
77
Dolar 9.03'ü aştı; ekonomistler gidişatı nasıl yorumladı?