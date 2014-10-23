Dokuz maddede cilt hastalıkları ve belirtileri

Dermatologlara genellikle akne tedavisi, ben kontrolü ya da saç dökülmesi gibi nedenler için gidilir. Fakat cilt uzmanları çölyaktan şeker hastalığına kadar birçok hastalığın erken dönem belirtisini cildinizde görebilirler.
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Bağışıklık sisteminin çevre doku ve organlara saldırması olarak açıklanan kronik bir inflamatuar hastalık olan lupus, saç derisinde ya da boyun gibi çok fazla güneşe maruz kalmış ciltte, kolların arkasında ve sırtın üst bölümlerinde kırmızı kaşıntı oluşturuyor. Güneşe maruz kalınca hastalık daha da kötüleşiyor.
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El ve ayaklardaki küçük eklemlerin içinde ağrı ve şişmeye yol açan bu iltihabi hastalık bazen ciltte de kendini gösterebilir. Bu hastaların yaklaşık yüzde 20 ile 30’u etkilenen eklemin yanında derialtı yumruları oluşabilir. Cildin incelmesi, ellerin üzerindeki ciltte saydamlaşma ve çabuk kırılan tırnaklar yaygın romatoid artrit belirtisidir.
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Yaygın olarak dizlerde, dirseklerde bazen saç derisinde oluşan “Dermatit Herpetiformis” olarak bilinen hastalık kaşıntılı kabarcıklara yol açar. Bu hastalık çölyak hastalığının belirtilerinden biridir. Böyle kaşıntılı bir sorununuz varsa çölyak hastalığına yakalanmış olabilirsiniz.
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6 haftadan daha uzun süren kronik hastalıklar tiroid bezi hastalığının habercisi olabilir. Bunu neyin tetiklediğini tam olarak bilmeyen uzmanlar, alerjik reaksiyonları tetikleyen IgE reseptörü denilen bağışıklık sistemi parçalarına karşı vücudun antikor geliştirdiğini ifade ettiler.
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Günümüzde şeker hastalığı oldukça yaygındır. Boyunda ve koltuk altlarında oluşan akantozis nigrikans olarak bilinen ciltteki kadifemsi kalınlaşma şeker hastalarında meydana gelir. Ancak bu hastalar kendilerinde şeker olduğunu bilmezler. Bu lekeler nedeniyle cildiyeye gelirler. Doktor şeker hastalığını doğrulamak için kan şekeri seviyesini test ettirmeye gönderir.
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Hastalar saç dökülmesiyle cildideye gittiklerinde, kadınlarda bunun nedeni besinlere ya da hormonlara bağlı olabilir. Saç dökülmesini tetikleyen diğer tetikleyenler arasında protein, çinko, D vitamini ve demir eksikliği olabilir.
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Böbreklerin üzerinde bulunan adrenalin bezleri kortizol pompalamakla görevlidir. Bu bezler yeterince kortizol üretmezse kas zayıflığı, yorgunluk ile iştahsızlık, düşük kan basıncı ya da şeker gibi belirtiler görülür. Ayrıca ciltte koyulaşma da dikkat çeker.
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Bu karaciğer hastalığına sahip hastaların yaklaşık yüzde 15 ile 20'sinin cildinde de belirti görülür. Bunlar arasında vaskulit (damar iltihabı, vaskülit) ve liken planus gibi kaşıntılar bulunyor. Hepatit C olduğunu bilmeyen birçok kişi bu sorunlarla karşılaşıyor.
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Ülseratif kolit hastalarının üçte biri ya da bağırsak hastalığına sahip olan hastaların yarısının cilt dokuları etkileniyor. Örneğin cilt üzerinde kesikler ya da nodüller oluşabiliyor. (Kaynak: Zaman)