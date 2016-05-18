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Dokunulmazlık 1. Tur tamamlandı; Behçeli Türkeş’le barıştı, HDP’li vekiller selfie çekti

18 Mayıs 2016 16:58

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Meclis Genel Kurulu'nda dokunulmazlıkların kaldırılmasını öngeren teklifin ilk tur oylaması tamamlandı.

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Siyasi parti liderlerinin tam kadro katıldığı görüşmelerde en dikkat çekici an, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş arasındaki görüşmeydi.

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Bahçeli ile Türkeş'in samimi sohbeti objektiflere yansıdı.

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Genel Kurul salonundan yansıyan bir diğer dikkat çekici an ise, HDP'li kadın milletvekillerinin zafer işareti yaparak fotoğraf çektirmesiydi.

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Meclis'teki dokunulmazlık görüşmelerine siyasi parti liderleri tam kadro katıldı.

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Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurul salonuna alkışlarla girdi.

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Başbakan Davutoğlu, hükümet sıraları yerine AK Parti grubu sıralarına oturdu. Davutoğlu, oturuma katılmadan önce milletvekilleriyle kuliste çay içti.

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Selahattin Demirtaş ve Devlet Bahçeli aynı karede ...

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