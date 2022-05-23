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Doğu ve Güneydoğu'da kentleri toz bulutları kapladı; görüş mesafesi düştü, solunum hastaları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı

23 Mayıs 2022 14:09

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Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili oldu

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Suriye üzerinden gelen çöl tozu taşınımı nedeniyle Şırnak, Mardin, Tunceli ve Bingöl'de görüş mesafesi azaldı, kentleri toz bulutları kapladı.

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Toz taşınımı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Şırnak, Tunceli, Bingöl'ün Karlıova ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesin düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

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Kentlerde araçların ve balkonların üzeri toz tabakasıyla kaplanırken, hava kalitesinin de düşmesiyle uzmanlar özellikle solunum güçlüğü çekenlerin dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

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Şırnak'ın sınıra yakın ilçelerinde etkili olan toz taşınımıyla Cudi ve Gabar dağları görülmez hale geldi.

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Tunceli'de de gece saatlerinden itibaren etkili olan çöl tozu taşınımı nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, kentin etrafındaki dağlar görülmez hale geldi.

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Valilik solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanların tozdan etkilenmemeleri için kapı ile pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

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