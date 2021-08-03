Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Doğu Karadeniz'de yaşanan sel ve heyelan tehlikesinin bulunduğu yerlere "moloz bariyeri" montaj ediyor.
03 Ağustos 2021 12:15
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Geçtiğimiz ay Rize, Giresun ve Artvin’de yaşanan sel ve heyelan felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti.
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Yaşananların ardından Devlet Su İşleri harekete geçti.
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Doğu Karadeniz'de yaşanan sel ve heyelan zararlarının azaltılması amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğünce "moloz bariyeri" montajı gerçekleştiriliyor.
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Bölgede ani sel ve heyelana neden olan rüsubat ile sığ heyelan malzemelerini tuzaklayacak bariyerleri kurmak için harekete geçen Bölge Müdürlüğü, iş makinelerinin giremediği yerlerde profesyonel dağcılardan destek alıyor. A.A.
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Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi
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Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi
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Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi
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Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi
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Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi
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Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi
1113
Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi
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Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi
1313
Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi