T24 LogoT24 Logo

Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Doğu Karadeniz'de yaşanan sel ve heyelan tehlikesinin bulunduğu yerlere "moloz bariyeri" montaj ediyor.

03 Ağustos 2021 12:15

113

Geçtiğimiz ay Rize, Giresun ve Artvin’de yaşanan sel ve heyelan felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

213

Yaşananların ardından Devlet Su İşleri harekete geçti.

313

Doğu Karadeniz'de yaşanan sel ve heyelan zararlarının azaltılması amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğünce "moloz bariyeri" montajı gerçekleştiriliyor.

413

Bölgede ani sel ve heyelana neden olan rüsubat ile sığ heyelan malzemelerini tuzaklayacak bariyerleri kurmak için harekete geçen Bölge Müdürlüğü, iş makinelerinin giremediği yerlerde profesyonel dağcılardan destek alıyor. A.A.

513

Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi

613

Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi

713

Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi

813

Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi

913

Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi

1013

Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi

1113

Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi

1213

Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi

1313

Doğu Karadeniz'de sel ve heyelana karşı "moloz bariyer" önlemi

doğu karadenizselheyalanönlemdevlet su işlerimoloz bariyer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24