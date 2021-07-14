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Doğu Ekspresi'ne Kars'ta sazlı sözlü karşılama

Pandemi sebebiyle 1 yılı aşkın sürenin ardından 12 Temmuz'da seferleri Ankara'dan yeniden başlatılan Doğu Ekspresi treni, Kars'ta halk ozanlarının türküleriyle karşılandı.

14 Temmuz 2021 11:06

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TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 28 Mart 2020 tarihi itibariyle durdurulan Doğu Ekspresi seferleri yeniden başladı.

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12 Temmuz'da Ankara'dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nin son durağı Kars oldu.

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Ankara'dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından Kars Tren Garı’na ulaşan Doğu Ekspresi treni yolcuları halk ozanları Ensar Şahbazoğlu ve Arif Tellioğlu’nun sazlı sözlü deyişleriyle karşılandı.

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TCDD Taşımacılık A.Ş. Yolcu ve Lojistik Müdürü Muharrem Toraman, Kars Lokantacılar Oda Başkanı Subutay Kılıç, turizm otellerinin genel müdürlerinin de hazır bulunduğu karşılama etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

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Uzun bir aradan sonra Doğu Ekspresi’nin son durağı Kars’a ilk gelen yolcular arasında bulundukları için şanslı olduklarını belirten yolcular karşılama için de emeği geçenlere teşekkür etti.

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Yolculardan Sıla İbiş, Doğu Ekspresi'nin pandemiden sonraki ilk seferiyle yolculuk yaptığı için şanslı olduğunu belirterek, "Böyle bir karşılamayı görünce çok mutlu olduk, yolculuk çok güzeldi, herkesin bu yolculuğu yapmasını tavsiye ederim. Ayrıca aşıklarla karşılanmak ayrıca güzel bir anı oldu" dedi.

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Bursa'dan bölgeyi görmeye geldiğini söyleyen Mert Mızrak ise "Yolculuk gayet güzel ve rahattı. 2 yıldır bilet bulmaya çalışıyorum bulamadım. Seferler açılınca bilet buldum ve hemen geldim kaçırmak istemedim. Bizi karşıladılar çok güzeldi mutluyuz" diye konuştu.

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Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlamasına en çok sevinen Kars esnafı oldu.

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Kars Fırıncılar ve Lokantacılar Oda Başkanı Subutay Kılıç, Doğu Ekspresi seferlerinin başlamasıyla mutlu olduklarını ifade etti.

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Kılıç, "İnşallah bu seferler devam edecek çok mutluyuz, esnafımız çok zor durumda inşallah bundan sonra bu sıkıntıları yaşamaz. Gelen misafirler her zaman baş tacımızdır, Kars esnafı olarak 24 saat onlara hizmet vereceğiz" dedi.

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Doğu Ekspresi'ne Kars'ta sazlı sözlü karşılama

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