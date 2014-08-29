Doğayı paylaştıklarımız

Kaliforniya Bilimler Akademisi, BigPicture (Büyük Resim) adlı ilk geniş kapsamlı sergisini açtı. Sergide dünya genelinden ödüllü doğa fotoğrafçılarının resimleri yer alıyor. Steve Race'in bir çift sümsük kuşunu görüntülediği bu fotoğraf İngiltere'de çekilmiş.
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Sergiye toplamda 6 bin 300'ün üzerinde çalışma gönderildi. Serginin seçici kurulu, 12 ülkeden finalistlerin 45 çalışmasını sergiye dahil etti. Bu imparator karidesin resmini İtalyan fotoğrafçı Filippo Borghi, Mısır'da Kızıl Deniz'de çekti.
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Todd Bretl'in bir Bobtail kalamarı görüntülediği bu resim özel övgüye dğer bulundu.
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Büyük ödülü alan "En şanslı penguen" adındaki bu fotoğrafı Washington'dan Paul Souders çekmiş. Ödüllü bir fotoğrafçı olan Souders'ın çalışmaları National Geographic, Time ve LIFE gibi dergilerde yayımlanmıştı.
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Kuşlar kategorisindeki büyük ödülü ise Norveçli fotoğrafçı Pal Hermansen bir atmaca ile alakargayı aynı çerçevede buluşturan bu fotoğrafıyla aldı.
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Omurgasız hayvanlar, balıklar, amfibi hayvanlar, sürüngenler ve deniz memelileri kategorisinde ise "Dişçi gören oldu mu?" başlıklı bu çalışma özel övgüye değer bulundu. Andrew Peacock bu resmi Antartika'da çekmiş.
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Emmanuel Rondeay'nun "Gergedan Bekçileri" isimli bu çalışması da özel övgüye değer bulunan çalışmalar arasında.
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Scott Marmer'ın sergideki fotoğrafının özneleri ise Kenya'daki Maasai Mara Ulusal Parkı'nda bulunan Afrika antilopları.
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Sandesh Kadur'un Gujarat'ta görüntülediği Hint tilkilerini konu alan bu resim de özel övgüye değer bulunan çalışmalardan biri.
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BigPicture sergisi, ABD'nin San Francisco kentinde bulunan Kaliforniya Bilimler Akademisi'nde 2 Kasım tarihine dek ziyaret edilebilir.