Doğalgaz ve elektrik zamları gazete sayfalarında nasıl gizlendi?
02 Nisan 2022 08:19
110
Doğalgaz ve elektrik zamları gazete sayfalarında nasıl gizlendi?
210
Türkiye'de konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarına yüzde 35, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 44,3, elektrik üretimi dışında sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 50 zam yapıldı. Muhalif kanatta yer alan gazeteler bugünkü birinci sayfalarında zamlara yer verirken; iktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerde ise zam haberlerine rastlanmadı.
310
Yeni gelen zamların yer almadığı gazetelerin bazılarında KDV’ye gelen indirim üzerinden marketlerin hedef alındığı görüldü. Akşam gazetesi doğalgaz zammını, “Doğalgaz fiyatları konutlarda yüzde 35 arttı. Devlet desteği sayesinde Avrupa’da en ucuz gaz Türkiye’de” şeklinde sunuldu.