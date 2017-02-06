Doğalgaz faturasını düşürmenin 9 yolu

Her odanın sıcaklığını ayrı ayrı ayarlamak için peteklerinize termostat taktırın. Oturma odası ve salon için önerilen sıcaklık 22 derece, yatak odaları için önerilen ise 20 derecedir. Ortamın ısısını 1 derece düşürmenin %6-7 enerji tasarrufu sağladığını unutmayın.
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Kalorifer peteklerinin önüne koltuk, masa gibi mobilyalar koymayın, petek önünü perdeyle kapatmayın.
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Çift camlı pencereler kullanın ve soğuk geçiren pencere aralarını sünger ile kaplayarak yalıtın.
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Kombinizi düşük ısıda sürekli açık tutun. Eve girdiğinizde çok yüksek ısıda çalıştırıp evden çıkarken ısıtıcıyı kapatmak uzun dönemde daha fazla yakıt harcamanıza neden olur.
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Enerji verimliliği yüksek radyatörler seçin ve kombi ile radyatörlerinizin bakımını düzenli olarak yaptırın.
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Petek ve duvar arasına yalıtım malzemesi koyarak ısı kaybını önleyin.
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Ev içinde kalın giyinmeyi alışkanlık haline getirin, kış günlerinde evde t-shirt’le gezmeye çalışmayın. Kalın çorap ve bilekli, yünlü terliklerle ayaklarınızı sıcak tutun. Kaynak: Yeşilist