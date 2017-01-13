Doğal yaşam alanı Afrika olan akbaba, Tunceli’de görüldü
13 Ocak 2017 04:41
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Doğal yaşam alanı Afrika olan akbaba, Tunceli’de ortaya çıktı
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.
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Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında baygın halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.
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DHA’dan Ferit Demir’in haberine göre, Pülümür İlçesi Kırmızıköprü Köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından bir hafta önce bulunan kara akbaba kuşu, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde tedavi altına alındı.
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Bir haftalık tedavinin ardından uçabilecek ve kendini besleyecek duruma gelen kara akbaba, yeniden doğal ortamına bırakıldı.
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Yaklaşık 80 santimetre boyunda, 2.5 metre kanat genişliğine sahip kara akbaba kuşunun doğaya bırakıldığı alanda, bir çok akbabanın da çevredeki kayalık alanda bulunduğu görüldü.
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Karaakbabalar dünyadaki 4 akbaba türünden biri olarak biliniyor.
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Ağırlıklı olarak Afrika kıtasında yaşayan ve son yıllarda doğal yaşam alanı bulduğu için Tunceli bölgesinde, Pülümür Vadisi civarında yaşayan kara akbabaların, son yıllarda buradaki sayılarının arttığı belirtildi.
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Tunceli bölgesinde var olan ve yerleşik olarak yaşayan kara akbabaların üremesi ve çoğalması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkilileri özel bir program üzerinde çalışma yürütüyor.