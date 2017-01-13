T24 LogoT24 Logo

Doğal yaşam alanı Afrika olan akbaba, Tunceli’de görüldü

13 Ocak 2017 04:41

112

Doğal yaşam alanı Afrika olan akbaba, Tunceli’de ortaya çıktı

212

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

312

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında baygın halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

412

DHA’dan Ferit Demir’in haberine göre, Pülümür İlçesi Kırmızıköprü Köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından bir hafta önce bulunan kara akbaba kuşu, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde tedavi altına alındı.

512

Bir haftalık tedavinin ardından uçabilecek ve kendini besleyecek duruma gelen kara akbaba, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

612

Yaklaşık 80 santimetre boyunda, 2.5 metre kanat genişliğine sahip kara akbaba kuşunun doğaya bırakıldığı alanda, bir çok akbabanın da çevredeki kayalık alanda bulunduğu görüldü.

712

Karaakbabalar dünyadaki 4 akbaba türünden biri olarak biliniyor.

812

Ağırlıklı olarak Afrika kıtasında yaşayan ve son yıllarda doğal yaşam alanı bulduğu için Tunceli bölgesinde, Pülümür Vadisi civarında yaşayan kara akbabaların, son yıllarda buradaki sayılarının arttığı belirtildi.

912

Tunceli bölgesinde var olan ve yerleşik olarak yaşayan kara akbabaların üremesi ve çoğalması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkilileri özel bir program üzerinde çalışma yürütüyor.

1012

1112

1212

ETİKETLER

akbabatunceliafrikakaraakbaba
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24